Người lính đảm bảo an toàn giao thông ở trường học

Tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, một người lính già đã lặng lẽ, âm thầm và bền bỉ làm một công việc đặc biệt: tình nguyện điều tiết giao thông trước cổng trường, không quản ngại nắng mưa, không đòi hỏi bất kỳ khoản thù lao nào. Ông chính là CCB Nguyễn Tiến Nam, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ người được ví như “người vác tù và hàng tổng” của khu phố.

Mỗi ngày, tại cổng Trường Tiểu học Liên Bảo đã quen với hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, tay cầm micro và chiếc gậy điều tiết, đứng vững vàng giữa dòng xe cộ hối hả

Tấm lòng của người lính

Mỗi ngày, bất kể sáng sớm hay chiều muộn, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu hoặc kết thúc, người dân và các em học sinh tại Trường Tiểu học Liên Bảo đã quen với hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, tay cầm chiếc gậy điều tiết, đứng vững vàng giữa dòng xe cộ hối hả. Đó là CCB Nguyễn Tiến Nam.

Chia sẻ về công việc thầm lặng của mình, ông nói: “Mình là người lính, đã nhận nhiệm vụ gì thì tôi cũng cố gắng hoàn thành một cách trọn vẹn. Sự an toàn của các cháu là mối quan tâm của cả xã hội. Bản thân tôi là cựu chiến binh, không làm được những việc lớn lao nữa thì tôi làm những việc nhỏ bé này thôi, góp phần đảm bảo an toàn cho các con”.

Công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã góp phần đảm bảo an toàn cho hàng nghìn học sinh

Hằng ngày, vào các buổi sáng, trưa và chiều, ông Nam đều có mặt tại cổng Trường Tiểu học Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc để kiên trì hướng dẫn, phân luồng phương tiện. Công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã góp phần đảm bảo an toàn cho hàng nghìn học sinh, đồng thời giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Chính sự tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm của người lính già đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thầy cô, phụ huynh và học sinh trên địa bàn.

“Người thân” của nhà trường

Thầy cô, phụ huynh và các em học sinh ở đây coi ông Nam như một thành viên của trường. Cô Nguyễn Thị Việt Hà, giáo viên Trường Tiểu học Liên Bảo, chia sẻ: “Bác Nam tuổi cũng đã cao rồi nhưng rất nhiệt tình, đặc biệt bác làm việc với tinh thần tự nguyện và không đòi hỏi vật chất hay kinh tế gì cả. Từ năm 2019 đến nay, bác luôn sát cánh cùng nhà trường để hỗ trợ thực hiện công tác an toàn giao thông. Sáng sớm hằng ngày, bác Nam đã có mặt từ hơn 5 giờ sáng để dọn dẹp xe cộ còn đỗ trên vỉa hè, lòng đường, đảm bảo đường thông thoáng cho học sinh đến trường. Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng hơn 15 giờ chiều là bác lại có mặt, không kể nắng mưa”.

Hình ảnh ông Nam không chỉ là sự hỗ trợ cho nhà trường mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Bảo, cũng dành những lời trân trọng cho ông: “Bác Nam đã gắn bó với trường hơn 4 năm nay. Hằng ngày, bác thường đứng ở cổng trường để hỗ trợ phụ huynh, từ việc mang đồ vào lớp cho con đến việc sửa những bóng điện, đèn hỏng cho các cô. Dù đã cao tuổi nhưng bác rất nhiệt tình. Bác tự nguyện làm để đóng góp công sức của mình, vì sự an toàn của tất cả học sinh trong trường”.

Hình ảnh ông Nam không chỉ là sự hỗ trợ cho nhà trường mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm. Anh Trần Văn Hướng, một phụ huynh ở phường Vĩnh Phúc, xúc động bày tỏ: “Có bác Nam ở đây là một niềm an tâm lớn. Bác đã 75 tuổi nhưng làm việc rất tốt. Hình ảnh của bác khiến tất cả phụ huynh chúng tôi đều cảm ơn. Bác quá tuyệt vời. Đó chính là hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ đúng chất, đúng nghĩa”.

Từ năm 2019 đến nay, bác Nam luôn sát cánh cùng nhà trường để hỗ trợ thực hiện công tác an toàn giao thông

Âm thầm, bền bỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, những việc làm của cựu chiến binh Nguyễn Tiến Nam vẫn ngày ngày lặng lẽ góp sức, để các em học sinh được đến lớp an toàn và trở về nhà bình an.

Ngọc Thắng