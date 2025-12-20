Xã Vân Sơn tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025

Ngày 20/12, xã Vân Sơn đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Vân Sơn - đánh thức tiềm năng phát triển nông nghiệp và du lịch”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng 15 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 là dịp để xã Vân Sơn giới thiệu một cách toàn diện tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian tới; trọng tâm là các dự án về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, cùng với đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu.

Qua hội nghị, xã Vân Sơn mong muốn được lắng nghe ý kiến tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như những đề xuất hợp tác từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến sự phát triển của địa phương và xác định các nhà đầu tư là đối tác chiến lâu dài, xã sẽ hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch.

Vân Sơn được đánh giá là địa bàn giàu tiềm năng phát triển du lịch

Xã Vân Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Vân Sơn, Ngổ Luông và Quyết Chiến với diện tích hơn 120km2 và dân số trên 9.000 người. Nằm ở độ cao trung bình trên 850m so với mực nước biển, Vân Sơn được ví như “nóc nhà xứ Mường”, sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, độ che phủ rừng cao, cảnh quan nguyên sơ và hệ sinh thái đa dạng. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương định hướng phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Vân Sơn được đánh giá là địa bàn giàu tiềm năng phát triển du lịch. Nổi bật là hệ thống hang động, thác nước và cảnh quan tự nhiên đặc sắc như động Nam Sơn, hang Núi Kiến, thác Thung, đỉnh Lũng Vân quanh năm mây phủ, ruộng bậc thang Lũng Vân. Cùng với đó là không gian văn hóa Mường được bảo tồn khá nguyên vẹn với nhà sàn truyền thống, lễ hội, Mo Mường, dân ca, ẩm thực bản địa. Một số mô hình du lịch cộng đồng, lưu trú sinh thái, homestay bước đầu hình thành, thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Cảnh quan tự nhiên đặc sắc

Điển hình như Động Nam Sơn

Thác Thung đẹp mê hồn

Và đỉnh Lũng Vân quanh năm mây phủ

Song song với du lịch, nông nghiệp sạch là lĩnh vực mũi nhọn được xã xác định ưu tiên thu hút đầu tư. Vân Sơn sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã có thương hiệu như quýt cổ Nam Sơn, rau su su Quyết Chiến, tỏi tía Bắc Sơn, chè shantuyết Ngổ Luông, gà bản địa, rượu Hượp Lũng Vân. Toàn xã hiện có hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, cùng nhiều HTX hoạt động hiệu quả, tham gia chuỗi liên kết, xây dựng sản phẩm OCOP, VietGAP, hữu cơ...

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cam kết sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách hành chính, minh bạch hóa thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Địa phương ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản. Mục tiêu xuyên suốt là khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân và xây dựng Vân Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch - nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Công ty TNHH Eco Hòa Bình đại diện các nhà đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh, lợi thế phát triển của địa phương. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiến nghị tỉnh nâng cấp hệ thống đường giao thông, hạ tầng viễn thông...

Trước đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đi thăm quan, khảo sát thực tế nhằm có cái nhìn toàn diện, đánh giá các cơ hội đầu tư vào địa phương.

Ngay tại hội nghị, đã có 4 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với UBND xã Vân Sơn nhằm triển khai các dự án trên địa bàn.

Mạnh Hùng