Nhiều trường học tổ chức hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa thiết thực, phù hợp với từng cấp học.

Nhiều trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Các hoạt động này hướng tới mục tiêu “học đi đôi với hành”, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, bền vững.

Học sinh Trường Mầm non Cao Xá 1 tham quan tại Bảo tàng Quân khu 2.

Ngày 19/12 Trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên) tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Quân khu 2. Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận, tìm hiểu lịch sử quân đội thông qua việc quan sát tranh ảnh, hiện vật, mô hình vũ khí, trang phục của bộ đội tại bảo tàng. Điểm nhấn của chương trình là nội dung trải nghiệm “Chú bộ đội tí hon”, nơi các em được hóa thân, thực hành các động tác rèn luyện tại mô hình “thao trường”, phù hợp với quan điểm giáo dục “học bằng chơi”. Qua hoạt động trải nghiệm, trẻ được làm quen với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, từ đó vun đắp sự yêu mến, kính trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình tọa đàm với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống” tại Trường THCS Hà Thạch .

Tại Trường THCS Hà Thạch (phường Phong Châu), nhà trường tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”. Thông qua những câu chuyện lịch sử chân thực, sinh động về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đại biểu đã làm nổi bật hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với những phẩm chất cao đẹp, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Buổi tọa đàm không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho học sinh mà còn khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, hoài bão, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Học sinh Trường THCS Hà Thạch.

Các trường học kỳ vọng, thông qua hoạt động kỷ niệm Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp cho học trò, giáo dục các em hình thành lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông và cố gắng vươn lên trong học tập.

Hiền Mai