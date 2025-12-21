“Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Tự tin vào chính mình

Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng liên quan đến giới, bình đẳng giới và bảo vệ an toàn cho bản thân, Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập, tạo không gian để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nói chung, học sinh trên địa bàn xã Tân Sơn nói riêng được cất lên tiếng nói của mình, góp phần thay đổi thói quen, từng bước xóa bỏ những tập tục lạc hậu.

Buổi sinh hoạt “Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” ở Trường PTDT Nội trú – THCS Tân Sơn giúp học sinh mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, nêu ý kiến của mình

Mới đây, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường PTDT Nội trú – THCS Tân Sơn tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề: Phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng ngừa tai nạn thương tích và bạo lực học đường. Tại buổi sinh hoạt, thầy dẫn trình viên đã trang bị cho các thành viên CLB những kiến thức cơ bản về nhận diện các hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục; chỉ rõ những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn thương tích trong học tập, sinh hoạt; đồng thời phân tích nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường.

Thầy giáo Bùi Minh Huệ – dẫn trình viên CLB cho biết: “Các em được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng tránh rủi ro, kỹ năng xử lý tình huống và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Thông qua hoạt động của CLB, học sinh có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, từng bước trở thành những người dẫn đầu, tiên phong trong các hoạt động. Đây là sân chơi bổ ích để học sinh DTTS&MN được chia sẻ thông tin, trang bị kiến thức về tâm lý lứa tuổi, giới tính, kỹ năng giao tiếp trong gia đình và nhà trường”.

Quan trọng hơn, các em được lắng nghe, có cơ hội bày tỏ chính kiến và được rèn luyện để trở thành những hạt nhân tiên phong trong công tác bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em tại địa phương. Qua đó, học sinh vừa tiếp thu kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Không bó hẹp trong khuôn khổ trường học, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” còn là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Các hội viên của CLB trao đổi, thảo luận nhóm về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Sơn đã thành lập và duy trì hoạt động 4 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại trường: THCS Tân Phú, THCS Thạch Kiệt, PTDT Bán trú - THCS Thu Ngạc và PTDT Nội trú - THCS Tân Sơn. Đây là 1 trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Các CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Nội dung sinh hoạt tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như: Kỹ năng sống và tâm lý lứa tuổi (giao tiếp, xử lý tình huống, xây dựng tinh thần đoàn kết); bình đẳng giới và quyền trẻ em (nâng cao hiểu biết về quyền, bổn phận của trẻ em, từng bước xóa bỏ định kiến giới); phòng, chống bạo lực và xâm hại (bạo lực học đường, bạo lực gia đình, xâm hại, bóc lột, mua bán trẻ em, tảo hôn); giáo dục sức khỏe vị thành niên và định hướng nghề nghiệp; kỹ năng số và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực, góp phần thay đổi những nhận thức, tập quán lạc hậu, thúc đẩy phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS.

Chia sẻ về hiệu quả mô hình, đồng chí Đặng Thị Hồng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Sơn cho biết: “CLB ‘Thủ lĩnh của sự thay đổi’ là nơi học sinh DTTS được chia sẻ kiến thức, khẳng định bản thân, từng bước thay đổi những định kiến giới trong trường học và cộng đồng. Qua đó, góp phần xóa bỏ tập tục lạc hậu ở vùng sâu, vùng xa, nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số”.

