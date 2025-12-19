Lan tỏa giá trị truyền thống qua các trò chơi dân gian

Hòa chung không khí trang trọng, tự hào của cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), sáng 19/12, Trường Tiểu học Hương Sơn, xã Bình Xuyên tổ chức chuỗi hoạt động trò chơi dân gian dành cho học sinh, tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Những trò chơi quen thuộc như ô ăn quan, cướp cờ, kéo co... đã mang đến không khí vui tươi, sôi nổi trên sân trường. Thông qua các trò chơi, các em học sinh không chỉ được rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần đồng đội – những phẩm chất tốt đẹp gắn liền với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các trò chơi tập thể tạo khí thế sôi nổi, hào hứng cho các em học sinh.

Việc đưa các trò chơi dân gian vào hoạt động giáo dục nhà trường góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giúp học sinh hiểu rằng niềm vui tuổi thơ không chỉ đến từ các trò chơi hiện đại mà còn được nuôi dưỡng từ những nét đẹp giản dị, gần gũi đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.

Các em học sinh tự tin khi tham gia các trò chơi dân gian

Chuỗi hoạt động diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đây cũng là một trong những hoạt động giáo dục trải nghiệm ý nghĩa của Trường Tiểu học Hương Sơn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc, nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em học sinh.

Kim Liên