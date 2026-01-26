Người nông dân tiên phong sản xuất sữa theo tiêu chuẩn Châu Âu

Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Với những người dám tiên phong trong một lĩnh vực mới mẻ, thách thức lại càng lớn hơn gấp bội. Giữa muôn vàn khó khăn của thị trường, của dịch bệnh, của sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành chế biến thực phẩm, chuyện khởi nghiệp của anh Nguyễn Tiến Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Phú) là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, lấy đạo đức làm gốc của người nông dân thời đại mới.

Từ mảnh đất thuần nông Vĩnh Phú, nhà máy chế biến sữa Vinhtuongmilk được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn châu Âu khởi đầu cho hành trình xây dựng thương hiệu sữa.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê phát triển nghề chăn nuôi bò sữa, anh Nguyễn Tiến Lộc có hơn 6 năm rèn luyện trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực cung cấp giống gia cầm, tạo dựng được uy tín và nguồn thu ổn định. Trong những ngày cả nước thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, anh Lộc cùng gia đình trở về quê để tránh dịch. Chính quãng thời gian ấy đã mở ra cho anh một hướng đi hoàn toàn mới. Từ sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự kết nối với các nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia nghiên cứu về sữa, anh Lộc nhận ra tiềm năng lớn của ngành chế biến sữa tại quê hương mình, nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng chưa có sản phẩm mang thương hiệu địa phương tương xứng. “Trong cái khó luôn ló cái may”, anh Lộc quyết định trở về quê hương, khởi nghiệp với một lĩnh vực hoàn toàn mới: chế biến sữa bò tươi.

Tháng 5/2021, Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh chính thức được thành lập. Với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng, anh Lộc mạnh dạn xây dựng nhà máy chế biến sữa đầu tiên trên địa bàn xã, trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Những ngày đầu xây dựng nhà máy cũng là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất. Vừa thi công, vừa phòng, chống dịch nhưng để đảm bảo tiến độ sản xuất là bài toán khó. Bằng quyết tâm và niềm tin vào con đường đã chọn, anh Lộc từng bước vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể. “Có những lúc mất ăn, mất ngủ, có những mẻ sữa hỏng phải đổ đi, xót xa lắm. Nhưng càng khó, tôi càng quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân, phải làm cho bằng được”, anh Lộc chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Lộc - người nông dân dám tiên phong trong lĩnh vực chế biến sữa và lấy lương tâm, đạo đức làm nền tảng cho chất lượng sản phẩm.

Ra đời sau nhiều thương hiệu sữa lớn, anh Lộc xác định ngay từ đầu: nếu không tạo được sự khác biệt, “Vinhtuongmilk” sẽ không thể đứng vững trên thị trường. Sự khác biệt ấy không đến từ quảng cáo rầm rộ, mà bắt đầu từ lương tâm người sản xuất. 100% nguyên liệu đầu vào là sữa bò tươi nguyên chất, được thu mua trong ngày; quy trình lên men tự nhiên; không sử dụng chất bảo quản, không hương liệu, không phụ gia tạo màu.

Chính vì vậy, các sản phẩm của Vinhtuongmilk có hạn sử dụng ngắn hơn so với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sữa tươi thanh trùng chỉ sử dụng trong ngày, sữa chua uống khoảng 10 ngày, các sản phẩm khác tối đa gần 20 ngày. Chấp nhận bài toán kinh tế khó khăn hơn, anh Lộc vẫn kiên định quan điểm: “Lương tâm, đạo đức tạo nên giá trị sản phẩm”. Với anh, làm ra sản phẩm sạch, an toàn cho cộng đồng chính là cách xây dựng thương hiệu bền vững nhất.

Cái tên “Vinhtuongmilk” không chỉ là một nhãn hiệu, mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm. Được UBND huyện Vĩnh Tường cũ cho phép sử dụng logo hành chính địa phương trong bộ nhận diện thương hiệu, Vinhtuongmilk trở thành doanh nghiệp duy nhất của huyện Vĩnh Tường cũ được mang tên gọi gắn liền với vùng đất quê hương.

Trách nhiệm ấy được thể hiện rõ nét trong việc doanh nghiệp cung cấp sữa cho các trường học trên địa bàn, đặc biệt là chương trình cung cấp sữa ấm vào mùa đông cho học sinh mầm non, một việc làm đòi hỏi quy trình sản xuất, vận chuyển và bảo quản vô cùng nghiêm ngặt. Không chỉ cung ứng sản phẩm, công ty còn biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng, khuyến cáo cụ thể để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ em.

Sau hơn 6 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh đã cho ra đời 10 dòng sản phẩm, dự kiến nâng lên 35 sản phẩm khi giai đoạn II của nhà máy hoàn thành. Năm 2023, nhiều sản phẩm của công ty đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được vinh danh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đầu năm 2024, thương hiệu tiếp tục được công nhận ở cấp khu vực. Đặc biệt, anh Nguyễn Tiến Lộc vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phú, Vinhtuongmilk không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng tầm giá trị nông sản địa phương, tạo việc làm cho lao động nông thôn và mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi bò sữa.

Những ly sữa mang thương hiệu Vinhtuongmilk không chỉ là sản phẩm kinh tế, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, hướng tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em trên chính quê hương mình.

Câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Lộc không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là hình ảnh tiêu biểu của người nông dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, dám ứng dụng khoa học công nghệ, dám chịu trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Từ mảnh đất xã Vĩnh Phú, thương hiệu “Sữa Vĩnh Tường” đang từng bước vươn xa, mang theo khát vọng làm giàu chính đáng và tinh thần phụng sự nhân sinh. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà người đi tiên phong như anh Nguyễn Tiến Lộc đang lặng lẽ xây dựng bằng mồ hôi, trí tuệ và trên hết là đạo đức của người làm nghề.

Hoàng Thủy