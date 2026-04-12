Người tiên phong xây dựng mô hình “Trồng riềng thương phẩm”

Cách đây 10 năm, ông Đàm Văn Phương, trú tại xóm Mùi, phường Kỳ Sơn là người đầu tiên đưa giống riềng đỏ lên đồi. Với “đầu ra” ổn định, riềng đã trở thành cây giảm nghèo bền vững, mang lại lợi nhuận cao cho gia đình ông Phương và các hộ tham gia.

Ông Đàm Văn Phương - người tiên phong đưa cây riềng đỏ lên đồi ở phường Kỳ Sơn.

“Hồi đó, với diện tích đất đồi thuộc quyền sở hữu, tôi trồng sả và một số cây lâm nghiệp khác, hiệu quả kinh tế không như mong muốn. Sau tìm hiểu thị trường thấy riềng là cây gia vị, dược liệu được ưa chuộng, vốn đầu tư lại thấp, sâu bệnh ít, năng suất cao nhưng trong vùng chưa có bà con nào làm nên tôi quyết định đi trước mở đường” - ông Phương bộc bạch.

Giống riềng đỏ phù hợp với thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân miền núi.

Xóm Mùi là địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của phường Kỳ Sơn với địa hình chủ yếu đồi núi, đời sống dân cư phần lớn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Bà con canh tác sắn, ngô và một số cây rau màu theo mùa vụ nhưng do lượng thu hoạch ồ ạt, giá cả bấp bênh nên bình quân thu nhập đầu người hàng năm tăng không đáng kể.

Sau khi đi một số nơi học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, ông Phương bắt tay vào thực hiện mô hình. Ông cho biết: Cây riềng khá phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện canh tác của địa phương. Đặc biệt, giúp tăng hiệu quả sử dụng đất, kể cả đối với những diện tích đất đồi bỏ trống.

Chu kỳ mùa vụ của cây riềng từ lúc xuống giống cho đến lúc thu hoạch khoảng 1 năm rưỡi. Thời gian đất nghỉ (2-3 năm), nông dân có thể chuyển sang trồng các cây trồng khác cho đến khi bước vào chu kỳ trồng riềng tiếp theo.

Hơn 10 ha đất đồi trọc đã được ông Đàm Văn Phương phủ kín diện tích riềng.

Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ riềng thương phẩm tăng mạnh, được thu mua với giá tốt là cơ hội để ông Phương mở rộng quy mô diện tích vùng trồng. Từ chỗ trồng thử nghiệm, đến nay, ông duy trì diện tích ổn định trên 10 ha riềng/năm (bao gồm cả diện tích đất sở hữu và đất thuê lại của hộ dân).

Mô hình kinh tế của ông không những làm giàu cho gia đình mà còn tạo điều kiện cho các hộ dân trong xóm cùng phát triển.

Cũng theo chia sẻ của ông Phương, trồng riềng mang lại giá trị kinh tế vượt trội so với các cây trồng truyền thống khác, như ngô, sắn, lúa... Với mức đầu tư ban đầu khoảng 100-120 triệu đồng/ha, mỗi ha cho thu từ 200-600 triệu đồng/năm.

Đây cũng là cây dễ trồng, chịu được thời tiết khắc nghiệt, ít bị sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc; có thể thu hoạch rải rác quanh năm, củ có thể để lâu không bị hỏng, giúp người nông dân chủ động thời điểm bán được giá cao.

Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ riềng làm gia vị thực phẩm và nguyên liệu dược liệu rất lớn, thương lái tổ chức thu mua tận gốc.

Không chỉ đón nhận thành quả từ cây trồng giá trị, ông Phương còn chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và đồng hành cùng người dân địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Sau khi hạch toán chi phí sản xuất (giống, phân bón, thuê nhân công), ông Phương có thu nhập hàng năm từ 700 đến 850 triệu đồng từ mô hình “Trồng riềng thương phẩm”. Đồng thời, ông tạo công ăn việc làm thường xuyên, việc làm thời vụ cho 15-20 lao động với mức lương 6,5-8 triệu đồng/tháng.

Mặt khác, thông qua mô hình, ông Phương đã cùng Ban quản lý xóm Mùi giúp đỡ trong nội bộ các hộ nông dân cải thiện thu nhập, vươn lên làm giàu, tương trợ các hội viên có việc làm thường xuyên, ổn định đời sống.

Ngoài ra, ông còn tích cực vận động, hỗ trợ các gia đình tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương, theo hướng sản xuất hàng hóa.

Với việc tiên phong, thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất, kinh doanh “Trồng riềng thương phẩm”, ông Phương vinh dự được chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ và nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2025. Mô hình tạo hiệu ứng lan tỏa, nêu gương, có độ ảnh hưởng và phạm vi nhân rộng trên toàn tỉnh.

Bùi Minh