Người tiêu dùng “xót” ví khi giá rau cao ngất ngưởng

Thời gian gần đây, thị trường rau xanh tại các chợ truyền thống và một số siêu thị đang có xu hướng tăng giá đáng kể. Nhiều người dân bày tỏ sự bất ngờ khi ghi nhận giá rau củ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với trước. Tình hình này không chỉ khiến các tiểu thương lo lắng vì sức mua giảm, mà còn buộc nhiều gia đình phải tính toán, cân đối lại chi tiêu hàng ngày. Phóng viên Báo Phú Thọ đã có mặt tại các điểm chợ để tìm hiểu thực tế về “cơn sốt” giá rau.

Ghi nhận tại chợ TP Việt Trì (phường Việt Trì) – một trong những chợ đầu mối lớn. Chị Khổng Thị Hồng, một tiểu thương buôn rau lâu năm tại chợ, cho biết: "Mấy ngày nay, giá rau xanh tăng chóng mặt. Tính ra phải gấp đôi, thậm chí nhiều mặt hàng tăng gấp ba lần so với bình thường. Ví dụ như su su trước đây chỉ 5.000 đồng/kg thì nay đã đội lên 15.000 đồng/kg. Hành lá, mặt hàng không thể thiếu, trước đây khoảng 20.000 đồng/kg, giờ đã lên tới 40.000 đồng/kg."

Rau xanh tăng giá gấp đôi, thậm chí nhiều mặt hàng tăng giá gấp ba so với bình thường.

Những lời than thở như “Đắt quá!” hay “Sao đắt thế?” trở nên phổ biến khi người dân dừng chân ở các quầy rau. Bà Nguyễn Thị Nhân (phường Thanh Miếu), vừa mua một mớ rau cải bó xôi với giá 25.000 đồng (trước kia chỉ khoảng 10.000 đồng), chia sẻ: "Chúng tôi là người đã về hưu, chi tiêu phải tính toán từng đồng. Rau xanh giờ đắt đỏ quá nên cũng chỉ dám mua vừa đủ dùng cho bữa, không dám mua nhiều để tích trữ vì sợ hỏng, lãng phí. Phải xoay sở tìm cách ăn ít rau tươi hơn, hoặc dùng củ quả thay thế."

Giá tăng cao kéo theo hệ quả rõ rệt là sức mua của người tiêu dùng giảm đáng kể. Nhiều tiểu thương cho biết, việc buôn bán trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Giá lấy đã cao, không dám bán rẻ vì sợ lỗ vốn, nhưng bán theo giá mới thì khách lại hạn chế mua. Bán ít, lời ít, mà rủi ro rau củ hư hỏng lại tăng.

Nguyên nhân chính khiến giá rau xanh tăng cao đột biến được các tiểu thương đồng loạt chỉ ra là do ảnh hưởng của thiên tai. Những đợt bão lũ, ngập lụt liên tiếp xảy ra ở các vùng trồng rau trọng điểm trong thời gian qua đã gây thiệt hại lớn về sản lượng. “Cầu nhiều hơn cung” ắt đẩy giá cả lên cao so với bình thường.

Trước tình hình này, một bộ phận người tiêu dùng đã chuyển sang tìm kiếm nguồn cung rau củ ở các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, nơi được kỳ vọng có mức giá ổn định hơn.

Tình trạng tăng giá này được dự đoán chỉ là ngắn hạn khi miền Bắc sắp bước vào vụ đông

Tại Siêu thị Go! Việt Trì, đại diện siêu thị cho biết: "Về tổng thể, siêu thị không có sự biến động nhiều về nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, trong đó có rau củ quả. Chúng tôi vẫn đang tăng cường mở rộng các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo nguồn hàng ổn định."

Lý giải về mức giá có phần ít biến động hơn so với chợ truyền thống, đại diện siêu thị khẳng định: "Các siêu thị thường có hợp đồng và cam kết lâu dài về giá cả với các nhà cung cấp, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp. Điều này giúp chúng tôi giữ được mức giá ổn định hơn so với việc mua bán qua các khâu trung gian như chợ truyền thống."

Tuy nhiên, siêu thị cũng thừa nhận một số nguồn cung rau củ quả bị ảnh hưởng do thời tiết, dẫn đến sản lượng ít hơn và giá cũng có xu hướng tăng nhẹ. Giải pháp mà các đơn vị bán lẻ đưa ra là khuyến khích khách hàng lựa chọn các sản phẩm thay thế có giá thành tốt hơn hoặc các mặt hàng củ quả dài ngày ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thông tin tích cực là giai đoạn biến động này được nhận định sẽ chỉ mang tính ngắn hạn. Miền Bắc, trong đó có Phú Thọ, sắp bước vào vụ đông với nguồn cung rau củ phong phú.

Một số mặt hàng hàng rau xanh tại siêu thị có sự biến động giá cả do ảnh hưởng nguồn cung sụt giảm

"Khi thời tiết thuận lợi trở lại, các vùng sản xuất rau sẽ nhanh chóng phục hồi. Đặc biệt, vụ đông là mùa chính của nhiều loại rau củ quen thuộc như su hào, bắp cải, súp lơ..., hứa hẹn sẽ đưa giá rau xanh trở lại mức ổn định, giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho người dân.

Trong khi chờ đợi mùa vụ mới, người tiêu dùng đang phải thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh việc chuyển sang mua các loại củ, quả ít bị biến động giá, nhiều gia đình cũng đã tận dụng tối đa không gian trống tại nhà để tự trồng rau ngắn ngày, vừa đảm bảo nguồn cung sạch, vừa là giải pháp “tự cứu” thiết thực trước cơn bão giá.

Bảo Khánh