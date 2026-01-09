Nâng cao ý thức sử dụng điện cho học sinh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức sử dụng điện cho học sinh, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền trong trường học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo cách sinh động và dễ hiểu. Qua đó, không chỉ giúp bảo vệ chính các em mà còn tạo dựng thói quen tốt, góp phần lan tỏa ý thức sử dụng điện an toàn đến gia đình và cộng đồng.

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ giới thiệu cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” tại Trường Tiểu học Liên Hòa, xã Liên Hòa.

Tại Trường Tiểu học Liên Hòa, xã Liên Hòa, 436 học sinh đã có một buổi ngoại khóa ý nghĩa về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, chương trình được cán bộ Đội quản lý điện lực khu vực Lập Thạch tuyên truyền với những nội dung gần gũi, dễ hiểu. Các tình huống sử dụng điện trong sinh hoạt, trong nhà trường được đưa ra để cảnh báo tạo sự gần gũi, thân thiện, dễ tiếp cận với học sinh.

Em Nguyễn Nguyễn Ha Lan, học sinh lớp 5B hào hứng chia sẻ: Qua chương trình, em hiểu được cách sử dụng nguồn điện an toàn như không chạm vào dây điện bị hở, ngắt nguồn điện khi có dấu hiệu chập điện và tiết kiệm điện hiệu quả. Khi không sử dụng, tắt thiết bị điện để tiết kiệm điện. Em sẽ ghi nhớ và thực hành những kiến thức này hằng ngày, nhắc nhở người thân trong gia đình cùng thực hiện.

Cô giáo Trần Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đưa nội dung về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn vào các giờ sinh hoạt tuần. Giáo viên tổng phụ trách đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh thói quen tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày cũng như việc đảm bảo sử dụng điện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Hiện nay, tại các phòng làm việc, phòng học trong nhà trường đều được trang bị đầy đủ quạt, điện thắp sáng, máy chiếu, ti vi và các thiết bị sử dụng điện khác... khiến lượng điện năng tiêu thụ khá lớn. Vì vậy, nhà trường rất quan tâm đến việc giáo dục học sinh những kiến thức cơ bản về sử dụng an toàn, tiết kiệm. Ngoài nội dung an toàn, chương trình tuyên truyền còn giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của việc lãng phí điện với các hành động như bật đèn ban ngày, để thiết bị ở chế độ chờ, dùng điều hòa không đúng cách...

Đội quản lý điện lực khu vực Kim Bôi tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm cho học sinh Trường TH&THCS Đú Sáng C, xã Nật Sơn.

Tại Trường TH&THCS C Đú Sáng, xã Nật Sơn, sau khi được Đội Quản lý Điện lực khu vực Kim Bôi tuyên truyền, phát tờ rơi và hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhiều học sinh cho biết đã nắm được các kiến thức cơ bản. Các em cũng nhận ra rằng, có những tình huống tưởng chừng an toàn nhưng thực chất lại tiềm ẩn nguy hiểm, như việc thả diều gần hành lang lưới điện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua chương trình này đã giúp các em hiểu biết về nguồn năng lượng, an toàn điện, giúp học sinh có ý thức tiết kiệm điện ngay từ nhỏ.

Đồng chí Lê Đức Thuận - Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ khẳng định: Chúng tôi hướng tới việc tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho học sinh, không chỉ muốn các em biết về tiết kiệm năng lượng mà quan trọng hơn là hình thành thói quen lâu dài. Các em hiểu được việc sử dụng điện hợp lý giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình, góp phần bảo vệ môi trường và sẽ trở thành những người truyền đạt lại kiến thức cho gia đình và cộng đồng thực hiện việc sử dụng điện tiết kiệm. Đặc biệt năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới phát hành cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện.

Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm không chỉ là bài học trên ghế nhà trường mà còn là kỹ năng quan trọng trong suốt cuộc đời của mỗi học sinh. Khi các em ý thức được điều này, hành động sẽ lan tỏa từ trường học đến gia đình, từ gia đình đến xã hội, tạo nên một cộng đồng có trách nhiệm với tài nguyên và môi trường.

Thu Hà