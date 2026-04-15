Nguyệt Đức - xã nông thôn hướng đến nền kinh tế đa trụ cột

Không còn là một xã thuần nông, Nguyệt Đức hôm nay đang chuyển mình rõ nét khi thương mại - dịch vụ vươn lên giữ vai trò chủ đạo, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo lực kéo tăng trưởng, nông nghiệp dần trở thành nền tảng ổn định. Sự dịch chuyển ấy không chỉ thể hiện qua những con số, mà còn phản ánh một tư duy phát triển mới ở cấp cơ sở.

Dấu mốc của sự chuyển dịch

Nếu nhìn vào bức tranh kinh tế năm 2025, có thể thấy rõ một điểm nhấn đáng chú ý: Tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt gần 3.670 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm trước. Tuy nhiên, điều đáng nói là cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm tới 73,7%, nông nghiệp chiếm 7,7%.

Với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, Nguyệt Đức đã và đang trở thành một miền quê đáng sống.

Đây không chỉ là sự thay đổi về số liệu, mà là dấu hiệu của một bước chuyển căn bản. Từ một địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Nguyệt Đức đang từng bước hình thành cấu trúc kinh tế đa trụ cột, trong đó dịch vụ giữ vai trò dẫn dắt, công nghiệp hỗ trợ tăng trưởng và nông nghiệp đảm bảo ổn định.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh không ít khó khăn khi giá nguyên vật liệu tăng, thị trường bất động sản trầm lắng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào vận hành. Tuy nhiên, chính trong áp lực đó, địa phương đã lựa chọn cách đi chủ động hơn, tận dụng nội lực và mở rộng không gian phát triển.

Điểm sáng rõ nhất trong bức tranh kinh tế của Nguyệt Đức chính là khu vực thương mại - dịch vụ. Với giá trị đạt hơn 2.704 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2024, lĩnh vực này không chỉ chiếm tỷ trọng lớn mà còn thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống dân cư. Toàn xã hiện có hàng trăm hộ kinh doanh, từ các cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống đến mô hình cửa hàng tiện ích, siêu thị mini. Không gian thương mại không còn bó hẹp trong chợ truyền thống mà đang mở rộng sang các hình thức kinh doanh hiện đại, kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

Một thay đổi đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh ngày càng phổ biến. Nhiều hộ kinh doanh đã tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Điều này không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân nông thôn.

Cùng với đó, các dịch vụ thiết yếu như vận tải, cung ứng hàng hóa, xăng dầu, điện năng đều phát triển ổn định, đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống. Thị trường hàng hóa được kiểm soát tốt, góp phần tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.

Nếu thương mại - dịch vụ là “đầu kéo” thì công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chính là lực đẩy quan trọng giúp Nguyệt Đức tăng tốc. Năm 2025, lĩnh vực này đạt giá trị hơn 681 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Toàn xã hiện có trên 200 cơ sở sản xuất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như may mặc, chế biến nông sản, cơ khí, sản xuất đồ gỗ. Các cơ sở này không chỉ duy trì sản xuất mà còn từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát triển sản xuất đồ gỗ gia dụng giúp gia đình anh Đỗ Văn Định ở thôn 5, xã Nguyệt Đức có nguồn thu ổn định, từng bước cải thiện đời sống.

Sự hiện diện của Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương đóng vai trò như một “hạt nhân" phát triển, thu hút nhiều cơ sở sản xuất và nhà đầu tư thứ cấp. Không chỉ tạo thêm việc làm, cụm công nghiệp còn góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ngay tại địa phương.

Hiện khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.200 lao động, với thu nhập ổn định từ 6,5 - 8 triệu đồng/tháng. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm áp lực lao động di cư, giữ chân người dân ở lại phát triển kinh tế tại chỗ.

Tư duy mới cho chặng đường mới

Dù tỷ trọng giảm, nhưng nông nghiệp ở Nguyệt Đức không bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, lĩnh vực này đang được tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng hiệu quả sản xuất.

Năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt gần 284 tỷ đồng. Các mô hình sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định, từ trồng trọt, chăn nuôi đến nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, việc đưa giống mới, cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí.

Nông nghiệp vì thế không còn là trụ cột duy nhất như trước, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Điểm đáng ghi nhận trong quá trình chuyển dịch của Nguyệt Đức không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách làm. Đó là sự chủ động trong điều hành, linh hoạt trong tổ chức thực hiện và từng bước thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Song song với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Dẫu vậy, phía trước vẫn còn không ít thách thức do tiến độ một số dự án còn chậm, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn cần siết chặt, áp lực từ biến động thị trường và biến đổi khí hậu vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, với nền tảng đã được tạo dựng, cùng sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của chính quyền, Nguyệt Đức hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục bứt phá.

Từ một xã thuần nông, hành trình chuyển mình của Nguyệt Đức đang mở ra một hướng đi rõ ràng: Phát triển kinh tế đa trụ cột, hiện đại nhưng vẫn bền vững, năng động nhưng không rời xa gốc rễ nông thôn. Chính sự chuyển động đó đang góp phần làm nên diện mạo mới cho vùng quê đang trên đà đổi thay từng ngày.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Lê Huy - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức cho biết, địa phương sẽ tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng đa trụ cột, trong đó lấy thương mại - dịch vụ làm động lực tăng trưởng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làm nền tảng tạo việc làm, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững.

“Chúng tôi xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và tạo môi trường thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng Nguyệt Đức trở thành địa phương phát triển năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nền tảng nông thôn bền vững”, ông Huy nhấn mạnh.

Quang Nam