Nhà ở xã hội - từ chủ trương đến cuộc sống

Với mục tiêu hoàn thành hơn 64.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) trước năm 2030, tỉnh Phú Thọ đang huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội để hiện thực hóa chủ trương của Đảng về phát triển NƠXH. Không chỉ tạo điều kiện để người thu nhập thấp và các đối tượng khó khăn về nhà ở có cơ hội an cư, chương trình còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bài 1: Từ những căn nhà thuê đến khát vọng an cư

Nhiều năm công tác trong ngành Xây dựng, anh Hà Giang, cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vẫn chưa thể hiện thực hóa ước mơ có một mái ấm của riêng mình. Cùng vợ và con nhỏ, anh đang thuê căn hộ tại khu nhà chuyên gia do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hòa Bình quản lý. Đồng lương của cán bộ, công chức đủ để gia đình trang trải cuộc sống hằng ngày, nhưng để tích lũy mua một căn hộ thương mại vẫn là câu chuyện còn nhiều trăn trở.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công Dự án NƠXH và nhà ở cho thuê Trung Minh A, phường Hòa Bình.

Mong ước “an cư” từ những công trình NƠXH

Không xa nơi anh Hà Giang sinh sống, anh Nguyễn Đức Anh, công tác tại một đơn vị quân đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã nhiều năm gắn bó với căn hộ thuê. Ước mơ về một căn nhà của riêng mình vẫn còn ở phía trước.

Chị Bùi Thị Lan, viên chức trẻ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cũng chưa có điều kiện tạo lập nơi ở ổn định. Với thu nhập của hai vợ chồng, sau khi trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con và tiền thuê nhà hằng tháng, khoản tích lũy còn lại không nhiều. Vì thế, giấc mơ sở hữu một căn hộ vẫn là mục tiêu mà gia đình chị đang từng ngày hướng tới.

Đối với chị Nguyễn Thu Hương, công chức đang công tác trên địa bàn phường Hòa Bình, mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Sau nhiều năm thuê nhà và tích góp, cùng sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi dành cho người mua NƠXH, gia đình chị đã sở hữu một căn hộ thuộc Khu nhà ở xã hội Sao Vàng tại phường.

Nhớ lại những ngày thuê nhà, chị Hương cho biết cuộc sống luôn trong tâm trạng tạm bợ vì phải thay đổi chỗ ở theo điều kiện công việc và khả năng tài chính. Từ khi chuyển về căn hộ mới, cuộc sống của gia đình ổn định hơn, con cái có môi trường học tập thuận lợi, vợ chồng yên tâm công tác. “Điều quý giá nhất không chỉ là có một căn hộ để ở, mà là cảm giác thực sự được an cư, có một nơi để trở về sau mỗi ngày làm việc” - chị Hương chia sẻ.

Dự án NƠXH do Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh làm chủ đầu tư được xây dựng với quy mô gần 1.300 căn hộ.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thu Hương là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách phát triển NƠXH khi được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Đó cũng là niềm tin để những người như các anh Hà Giang, Nguyễn Đức Anh hay chị Bùi Thị Lan tiếp tục hy vọng về một mái ấm của riêng mình.

Bởi vậy, khi Dự án NƠXH và cho thuê tại Khu đô thị mới Trung Minh, phường Hòa Bình chính thức được khởi công vào ngày 30/6 vừa qua, niềm vui đến với hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Mở thêm hy vọng an cư

Những gầu múc đầu tiên tại lễ khởi công xây dựng Dự án NƠXH và cho thuê ở khu đô thị mới Trung Minh A mở ra cơ hội về mái ấm cho người có thu nhập thấp.

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh đã chính thức khởi công dự án trên diện tích hơn 62.071 m2. Theo quy hoạch, dự án gồm 20 tòa chung cư cao từ 5 - 9 tầng với khoảng 1.289 căn hộ, cùng hệ thống nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, dự án không chỉ bổ sung thêm quỹ NƠXH cho địa phương mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và hình thành một không gian sống hiện đại, văn minh tại phường Hòa Bình.

Theo ông Trần Duy Ngọc - Giám đốc phụ trách dự án Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh, mục tiêu lớn nhất là giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và các đối tượng còn khó khăn về nhà ở; tạo lập những căn hộ phù hợp với khả năng chi trả, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội. Để dự án được khởi công đúng tiến độ là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc của chủ đầu tư cùng sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương. Với doanh nghiệp, đây không chỉ là một dự án đầu tư xây dựng mà còn là dự án mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Sau khi hoàn thành, các dự án NƠXH góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án nhà ở xã hội thứ 19 được khởi công trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển NƠXH của Chính phủ. Đây cũng là dự án thứ 11 kể từ khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập sau sáp nhập. Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên trên địa bàn được triển khai theo chủ trương phát triển NƠXH cho thuê, góp phần đa dạng hóa các loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng.

Đối với những người đang từng ngày đi thuê nhà con số 1.289 căn hộ không chỉ là quy mô của một dự án. Đó còn là niềm hy vọng về một cơ hội an cư để yên tâm cống hiến, vun đắp hạnh phúc gia đình và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Từ Dự án Trung Minh, hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển hơn 64.000 căn NƠXH trước năm 2030 của tỉnh đang được thực hiện bằng những bước đi cụ thể và quyết liệt.

Bài 2: Để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình an cư

Mạnh Hùng