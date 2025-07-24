Nha Trang chuyển mình từ thiên đường du lịch đến đô thị vịnh đáng sống

Giữa nhịp sống hối hả của thời đại, “thiên đường du lịch” đang khoác lên mình một diện mạo mới - chốn neo đậu bình yên cho những người đi tìm cuộc sống an cư trọn vẹn và hạnh phúc.

Từ thiên đường du lịch đến đô thị vịnh đáng sống

Nha Trang từ lâu đã nổi danh là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Giai đoạn 2024 đến nửa đầu 2025, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa liên tục ghi nhận những con số ấn tượng. Năm 2024, tỉnh đón hơn 10,6 triệu lượt khách, tăng 45,5% so với 2023. Trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng khách tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với hơn 4,6 triệu lượt, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Xứ trầm hương còn vươn tầm quốc tế khi trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 15 điểm đến hàng đầu thế giới mùa hè 2025, đồng thời là lựa chọn yêu thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc mùa cao điểm năm nay.

Những con số biết nói ấy không chỉ minh chứng sự bứt phá của ngành du lịch mà còn phản ánh một chuyển động sâu sắc hơn: không còn là điểm dừng chân ngắn ngủi của những chuyến đi vội, Nha Trang giờ đây trở thành nơi để quay về, một miền đất dịu dàng mở rộng vòng tay đón những cuộc di cư về sinh sống và trải nghiệm. Giữa trời xanh lộng gió, biển biếc mênh mang và nhịp sống chậm rãi, họ tìm lại nhịp thở của chính mình, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu lắng.

Không còn là điểm dừng chân ngắn ngủi của những chuyến đi vội, Nha Trang giờ đây trở thành nơi để quay về.

Theo báo cáo từ Agoda, trong 5 tháng đầu năm 2025, Nha Trang lọt top 5 điểm đến có thời gian lưu trú trung bình dài nhất châu Á. Ngày càng nhiều người không chỉ ghé thăm mà quyết định ở lại, vài tuần, vài tháng, thậm chí hàng năm. Họ sống như những cư dân phố biển thực thụ, đắm mình trong nhịp sống an nhiên, năng động mà không xô bồ, đặc trưng của một đô thị biển đang vươn mình mạnh mẽ.

Dù chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ dân di cư nhưng xu hướng “bỏ phố về biển” đang hiện hữu rõ nét. Nha Trang dường như hội đủ những điều khiến người ta muốn dừng chân: bất động sản vẫn đang ở “vùng trũng” so với tiềm năng dài hạn, môi trường trong lành, chất lượng sống không ngừng được cải thiện, giá cả vừa phải, hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh, hạ tầng không ngừng được đầu tư nâng cấp...

Sẵn sàng đón làn sóng “bỏ phố về biển” của cư dân thế hệ mới

Nha Trang được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, gió biển mát lành và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi giông bão. Không gian thanh sạch với chỉ số chất lượng không khí (AQI) lý tưởng cho sức khỏe - thường xuyên dưới ngưỡng 35 - trở thành món quà thầm lặng nhưng vô giá của vịnh biển. Với chị Lê Thu Hà, một chuyên viên công nghệ từ Hà Nội, cuộc hành trình “đi tìm không khí lành” cho con gái mắc hen nhẹ đã mở ra một bước ngoặt bất ngờ. “Ban đầu tôi chỉ định vào đây vài tháng để cho con đổi gió, vậy mà sau nửa năm, bé gần như không cần dùng thuốc thường xuyên. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi chọn ở lại Nha Trang”. Giọng chị Hà nhẹ tênh, như thể quyết định ấy là điều tự nhiên nhất, khi một vùng đất lặng lẽ chữa lành theo cách riêng của nó.

Nha Trang được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm.

Còn anh Trần Công Minh, một quản lý marketing từng sống tại TP. Hồ Chí Minh, bị Nha Trang chinh phục bởi nhịp sống yên bình và sự giản dị trong từng điều nhỏ nhặt. “Tôi cho thuê căn hộ ở Thủ Đức, đưa cả gia đình ra đây để bắt đầu một hành trình sống khác, chậm hơn, sâu hơn và ấm áp hơn. Nha Trang dù là thủ phủ du lịch nhưng mọi thứ vẫn vừa phải, từ giá cả đến tiết tấu sinh hoạt, đủ để gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc mà không phải chạy đua với áp lực tài chính”, anh Minh tâm sự.

Người cao tuổi cũng tìm thấy sự tĩnh tại trong tiếng sóng rì rào mỗi sớm mai, trẻ em lớn lên trong vòng tay hiền hòa của thiên nhiên xanh mát, còn người trẻ có thể làm việc từ xa mà vẫn chạm đến nhịp sống nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc. Nha Trang còn là miền đất dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, người Kinh, người Chăm, các cộng đồng thiểu số, người nước ngoài và Việt kiều cùng góp nhặt, gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời trong dòng chảy hội nhập. Một nơi không chỉ để sống, mà để gắn bó và thuộc về.

Xứ trầm biển yến mang trong mình lối sống hiện đại, năng động, với hạ tầng và giao thông ngày càng tiệm cận những đô thị phát triển. Từ trung tâm vịnh biển đến sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ mất chừng 35 phút, kết nối liền mạch với hệ thống tiện ích sống như bệnh viện, trường học, siêu thị, rạp chiếu phim, trung tâm chăm sóc sức khỏe... Đặc biệt, quy hoạch đô thị đa trung tâm đang dần hình thành một diện mạo mới, nơi không gian được mở rộng, nhịp sống được thư giãn, để con người có thể hít thở sâu hơn, sống chậm lại và yêu miền đất này bằng tất cả sự gắn bó từ bên trong.

Với lợi thế về du lịch, năng lượng xanh và kinh tế biển, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Xu hướng dịch chuyển về Nha Trang không còn là dự báo mà đang hiện hữu qua từng gia đình, từng câu chuyện đổi thay, những người tìm đến nơi có nắng, có gió, có biển và một cuộc sống đủ đầy. Trong dòng chảy ấy, Bắc Nha Trang đang dần hiện lên như một cực tăng trưởng mới, quy tụ cư dân văn minh và nhà đầu tư nhạy bén, cùng nhau tạo nên một vùng đất đáng sống cho hiện tại và tương lai.

