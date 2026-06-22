Nhân Nghĩa khắc phục khó khăn trong công tác cán bộ

Thiếu cán bộ, cán bộ chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác mới, trình độ chuyên môn và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế... là những khó khăn lớn đặt ra đối với công tác cán bộ ở xã Nhân Nghĩa khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Nhân Nghĩa hiện có 5 đồng chí, trong đó, chỉ 1 đồng chí có chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; còn lại, 3 đồng chí nguyên là trưởng các hội, đoàn thể cấp xã, 1 đồng chí nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã. Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bùi Văn Khánh cho biết: Đa số cán bộ UBKT Đảng ủy xã hiện nay không có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong khi bối cảnh mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu, học hỏi, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để từng bước tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ UBKT Đảng ủy xã Nhân Nghĩa ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng và cường độ công việc tăng cao, gây áp lực lớn trong khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải đồng thời tiếp cận, vận hành nhiều nội dung mới nên bước đầu còn khó thích ứng, lúng túng trong phối hợp, xử lý công việc. Điều này dẫn tới hiệu quả giải quyết công việc ở một số thời điểm, một số lĩnh vực chưa thật sự đồng đều.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 26 đồng chí, các chức danh lãnh đạo chủ chốt được kiện toàn bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng theo quy định. Tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động khối Đảng, đoàn thể hiện có 28 người; khối chính quyền có 35 người. Ngoài ra, xã có 295 viên chức giáo dục, y tế, dịch vụ công. Toàn xã có 44 cán bộ lãnh đạo, quản lý (chiếm 74,5% tổng số cán bộ, công chức). Cơ cấu đội ngũ cán bộ từng bước được điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn: Cán bộ nữ chiếm 32%, cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 85%, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 54%, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và ổn định.

Về việc kiện toàn số lượng cơ quan chuyên môn cấp xã, hiện nay, xã có 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công, 2 đơn vị sự nghiệp, 6 đơn vị trường học, đảm bảo vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND xã đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện chặt chẽ, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm. Đồng thời ban hành quy chế hoạt động, quyết định phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã, quyết định chức năng, nhiệm vụ của UBND và các phòng, ban, trung tâm, đơn vị sự nghiệp cơ bản thông suốt, đảm bảo hoạt động liên tục.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị cơ bản duy trì hoạt động ổn định, không gián đoạn chức năng, nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên; giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy. Hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành được vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc nghiêm túc, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ xã Nhân Nghĩa tích cực đi cơ sở, nắm bắt tình hình Nhân dân.

Những khó khăn về công tác cán bộ từng bước được tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Điển hình như công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/5/2026, UBND xã đã tiếp nhận 2.898 hồ sơ, trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm 99,3%. Kết quả, đã giải quyết 2.834 hồ sơ (đạt 97,8%), trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99%. Các hồ sơ đang giải quyết bảo đảm trong thời hạn quy định. Mức độ đánh giá hài lòng của người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 100%.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền mới, bộ máy đã vượt qua giai đoạn lúng túng ban đầu, hình thành văn hóa công sở hiện đại, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được đánh giá đa năng hơn, một người có thể đảm nhiệm từ 2 - 3 lĩnh vực có liên quan, khả năng thích ứng quy trình xử lý công việc nhanh, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai mô hình mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực của cán bộ cấp cơ sở. Vì vậy, xã xác định cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt và phát huy hiệu quả bền vững.

Dương Liễu