Xuân Lãng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Xuân Lãng nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả”. Đây là bước chuyển mạnh trong tư duy điều hành, tạo nền tảng để hoàn thành các mục tiêu đề ra, hướng tới sự phát triển bền vững.

Cán bộ, công chức xã Xuân Lãng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Siết kỷ cương hành chính, khơi thông nguồn lực phát triển

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Đạo Đức, xã Tân Phong và xã Phú Xuân, xã Xuân Lãng có diện tích gần 30km2, dân số hơn 48.000 người với 35 thôn dân cư. Quy mô mới đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản trị, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, UBND xã Xuân Lãng xác định yếu tố quyết định là kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo đó, người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị được giao trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được kiểm tra, đánh giá định kỳ và gắn với công tác xếp loại cán bộ.

Đất đai và giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là những lĩnh vực trọng tâm, cần tập trung tháo gỡ để khơi thông nguồn lực phát triển. Địa phương đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các tồn tại, không để phát sinh vi phạm mới; đồng thời triển khai cao điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ phục vụ quản lý lâu dài. Cùng với đó là đẩy nhanh công tác dồn điền, đổi thửa tại một số khu vực, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Đối với đầu tư công, xã tập trung tháo gỡ khó khăn cho 8 dự án trọng điểm, ưu tiên các công trình giao thông, khu đấu giá quyền sử dụng đất, khu tái định cư và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Việc rà soát danh mục đầu tư, cắt giảm những hạng mục chưa thực sự cấp thiết, tăng cường kiểm soát từ khảo sát, thiết kế đến thi công, quyết toán... thể hiện quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng công trình và tạo dư địa thu hút đầu tư.

Đồng chí Hoàng Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng nhấn mạnh: Địa phương sẽ tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững, xây dựng Xuân Lãng trở thành địa phương phát triển năng động, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Song hành với phát triển kinh tế, xã Xuân Lãng xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Địa phương đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cụ thể như: Thí điểm mô hình “Thôn thông minh”, phổ cập kỹ năng số cho người dân, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản, đưa sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử... Đồng thời, đầu tư hạ tầng số, phủ wifi tại nhà văn hóa khu dân cư và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đoàn công tác xã Xuân Lãng làm việc với Tập đoàn Quế Lâm tại thành phố Huế nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ nông sản và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thống kê từ ngày 1/1 đến 31/7/2026, xã tiếp nhận 2.964 hồ sơ, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đến nay, đã giải quyết và trả đúng hạn 2.937 hồ sơ; số hồ sơ còn lại đều chưa đến hạn giải quyết, đang được xử lý đúng quy định để đảm bảo không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng.

Ngoài ra, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng y tế cơ sở, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Với kế hoạch hành động được lượng hóa theo những mốc thời gian cụ thể, xã Xuân Lãng đang quyết tâm khơi thông nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Việc siết chặt kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, hướng tới xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ và phát triển bền vững.

Thu Thủy