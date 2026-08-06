Nhìn lại một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Kỳ 1: Bộ máy mới - động lực mới

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ không chỉ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn từng bước định hình phương thức quản trị địa phương hiện đại, tinh gọn và hiệu quả. Những kết quả bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Xã Lương Sơn là điểm sáng trong chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và nắm bắt dư luận xã hội.

Gần dân hơn, hiệu quả hơn

Những ngày đầu thực hiện mô hình mới, không ít cán bộ, công chức phải đối mặt với áp lực khi tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Nhiều xã sau sáp nhập có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự chủ động của các địa phương, bộ máy nhanh chóng đi vào nền nếp.

Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từng bước hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, chuyển từ quản lý theo kế hoạch sang điều hành theo mục tiêu và sản phẩm cụ thể; từ đánh giá bằng tiến độ sang đánh giá bằng hiệu quả thực tế, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Trong năm đầu tiên vận hành mô hình mới, tỉnh ghi nhiều dấu ấn nổi bật khi là một trong những địa phương tổ chức thành công sớm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91%, cao nhất từ trước đến nay. Trong công tác xây dựng Đảng, Phú Thọ đứng đầu cả nước về tiến độ cập nhật, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, nằm trong nhóm dẫn đầu về đổi thẻ đảng viên và xếp thứ 5 toàn quốc về triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,52%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng hai con số của cả nước. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đưa Phú Thọ trở thành một trong ba địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ trên Hệ thống giám sát quốc gia thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Một trong những thay đổi rõ nét nhất sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chất lượng phục vụ người dân ngày càng được nâng lên.

Theo thống kê của tỉnh, cấp xã đã tiếp nhận hơn 920 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt xấp xỉ 99,98%, hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%; cơ chế “luồng xanh” được vận hành hiệu quả, ưu tiên xử lý nhanh các thủ tục phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh và những nhu cầu cấp thiết của người dân. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận phi địa giới hành chính, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ Trung tâm Phục vụ hành chính công nào trong tỉnh mà không phụ thuộc nơi cư trú.

Nếu những con số của tỉnh phản ánh bức tranh tổng thể thì xã Lương Sơn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở cơ sở.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lương Sơn trở thành một trong những xã có quy mô lớn của tỉnh với diện tích 131,242km2, dân số 45.383 người. Sau kiện toàn, bộ máy còn 20 đầu mối, tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 707 người, giảm 42 người nhưng vẫn bảo đảm hoạt động thông suốt. Điều đáng chú ý là xã đã tiếp nhận khoảng 135 nhiệm vụ phân cấp, phân quyền trên nhiều lĩnh vực, từ đất đai, đầu tư, xây dựng, hộ tịch đến an sinh xã hội.

Không chỉ vậy, công tác giải phóng mặt bằng cũng ghi nhận kết quả tích cực. Toàn xã đang triển khai 57 dự án, với tổng diện tích thu hồi 815,44ha; đã hoàn thành 451,44ha, chi trả bồi thường, hỗ trợ trên 932 tỷ đồng, tạo quỹ đất phục vụ nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, Lương Sơn tiếp tục là điểm sáng. Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã hoàn thành 58/65 nhiệm vụ, đạt 89,23%; 7 nhiệm vụ còn lại đang triển khai đúng tiến độ...

Đồng chí Chu Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đồng nghĩa với việc cấp xã được giao nhiều quyền hơn nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Chúng tôi xác định phải đổi mới tư duy quản trị, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm mục tiêu, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ để giải quyết công việc nhanh, đúng quy định và minh bạch”.

Đánh giá về kết quả sau một năm vận hành mô hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: “Điều quan trọng nhất không chỉ là tinh gọn đầu mối mà là nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp”.

(Còn tiếp)

Đinh Thắng