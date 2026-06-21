Nhật Bản đại thắng Tunisia, áp sát vé vào vòng 32 đội

Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 khi đánh bại Tunisia với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng F. Chiến thắng thuyết phục giúp “Samurai xanh” vươn lên nhóm dẫn đầu bảng đấu và đẩy Tunisia trở thành đội tiếp theo chính thức bị loại.

Daichi Kamada mở tỷ số từ rất sớm cho Nhật Bản. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Nhật Bản: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')

Sáng 21/6 (giờ Việt Nam), trận đấu trên sân Monterrey mang ý nghĩa đặc biệt khi là trận thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup. Và rồi, Nhật Bản đã để lại dấu ấn đậm nét bằng một màn trình diễn giàu sức thuyết phục.

Ngay phút thứ 4, đại diện châu Á đã vượt lên dẫn trước. Keito Nakamura thực hiện pha đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Daichi Kamada đệm bóng cận thành tung lưới Tunisia.

Đây là bàn thắng thứ hai của Kamada tại giải đấu năm nay, đồng thời là bàn thắng nhanh nhất của một cầu thủ Nhật Bản trong lịch sử World Cup, vượt qua kỷ lục cũ do Shinji Kagawa thiết lập tại World Cup 2018.

Có bàn thắng sớm, Nhật Bản càng thi đấu tự tin. Phút 31, Ayase Ueda tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để tung cú dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu.

Bước sang hiệp 2, Tunisia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Herve Renard, người mới tiếp quản đội tuyển Bắc Phi ít ngày trước giải đấu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Tunisia đều không thể làm khó hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của Nhật Bản.

Phút 69, Ueda tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Junya Ito băng xuống dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 83, tiền đạo đang thi đấu cho Feyenoord hoàn tất ngày thi đấu xuất sắc bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nhật Bản.

Với hai bàn thắng và một pha kiến tạo, Ayase Ueda được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và thi đấu với tinh thần quyết liệt. Ban huấn luyện đã xác định rõ những gì đội cần thực hiện và các cầu thủ đã phát huy tối đa khả năng của mình. Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên Nhật Bản tại Monterrey là nguồn động lực rất lớn cho toàn đội”.

Chiến thắng 4-0 giúp Nhật Bản có 4 điểm sau hai lượt trận, cân bằng điểm số và hiệu số với Hà Lan (cùng 4 điểm, hiệu số +4). Thụy Điển đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Tunisia chưa có điểm nào và chính thức hết cơ hội đi tiếp.

Ở lượt trận cuối, Nhật Bản sẽ đối đầu Thụy Điển trong trận cầu mang tính quyết định tới cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội, còn Hà Lan chạm trán Tunisia. Với phong độ hiện tại, “Samurai xanh” đang nắm trong tay lợi thế lớn để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Theo nhandan.vn