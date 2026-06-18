Giao lưu thể thao chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

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Từ ngày 17 đến 18/6, Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức Giải giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Tham gia giải có đông đảo cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, viên chức, người lao động của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Các vận động viên tranh tài ở hai môn gồm Pickleball và kéo co. Trong đó, các nội dung Pickleball diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6; nội dung kéo co với sự tham gia của 7 đơn vị thuộc cơ quan được tổ chức chiều 18/6.
Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, mang đến bầu không khí sôi nổi, phấn khởi. Đặc biệt, môn Pickleball có chất lượng chuyên môn cao với nhiều pha bóng đẹp mắt; các trận kéo co diễn ra gay cấn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan.
Các trận đấu kéo co tạo nên sự kịch tính và bầu không khí sôi nổi, đoàn kết.
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, phóng viên, viên chức, người lao động rèn luyện sức khỏe, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Môn Pickleball tại giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao với nhiều trận đấu hay.
Sau khi kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những vận động viên và các đội có thành tích xuất sắc nhất.
Đồng chí Vi Mạnh Hùng- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao giải cho các vận động viên xuất sắc.
Dưới đây là một số hình ảnh trao giải cho các vận động viên có thành tích cao:
Xuân Huy
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