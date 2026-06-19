Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia và Herzegovina, vươn lên dẫn đầu bảng B

Rạng sáng 19/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Bosnia và Herzegovina ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Tiền vệ trẻ Johan Manzambi tỏa sáng với một cú đúp, góp công lớn giúp đại diện châu Âu vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.

Cầu thủ trẻ Johan Manzambi vào sân và lập cú đúp bàn thắng. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Thụy Sĩ: Manzambi (74', 90'), Vargas (84'), Xhaka (90+7', pen) Bosnia và Herzegovina: Mahmic (90+3') Thẻ đỏ Bosnia và Herzegovina: Muharemovic (80') Đội hình ra sân Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka; Ndoye, Embolo, Rieder. Bosnia và Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Demirovic, Memic; Dzeko, Demirovic.

​Sau trận hòa Qatar ở ngày ra quân, Thụy Sĩ nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ giải lao. Huấn luyện viên Murat Yakin tung Johan Manzambi vào sân và quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 71, tiền vệ thuộc câu lạc bộ Freiburg tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực, không cho thủ thành Bosnia và Herzegovina cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Thụy Sĩ.

Khó khăn tiếp tục chồng chất với Bosnia và Herzegovina khi trung vệ Tarik Muharemovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Breel Embolo. Chơi thiếu người, đại diện vùng Balkan không thể chống đỡ sức ép ngày càng lớn từ đối phương.

Phút 84, Ruben Vargas nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ bằng pha dứt điểm gọn gàng bằng chân phải sau một tình huống phản công sắc bén.

Những phút cuối trận diễn ra sôi động với liên tiếp các bàn thắng. Phút 90, Vargas tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Manzambi hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

Dù vậy, Bosnia và Herzegovina vẫn có được bàn danh dự ở phút 90+3 nhờ cú sút đầy uy lực của Ermin Mahmic. Tuy nhiên, mọi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng đều bị dập tắt khi đội trưởng Granit Xhaka thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+7, ấn định chiến thắng 4-1 cho Thụy Sĩ.

Với màn trình diễn ấn tượng này, Johan Manzambi được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở tuổi 20 và 247 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi từ hai bàn thắng trở lên cho Thụy Sĩ trong một trận đấu tại World Cup, đồng thời là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển nước này lập cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Chiến thắng giúp Thụy Sĩ có 4 điểm sau hai lượt trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng B nhờ hơn hiệu số phụ so với Canada, đội cũng có 4 điểm. Trong khi đó, Bosnia và Herzegovina cùng Qatar mới giành được 1 điểm và sẽ đối mặt nhiều áp lực trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out ở lượt trận cuối.

Theo nhandan.vn