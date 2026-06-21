World Cup 2026: Đức thẳng tiến vòng knock-out, Hà Lan thắng đậm Thụy Điển

Đội tuyển Đức ngược dòng hạ Cote d'Ivoire để sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026, trong khi Hà Lan có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Thụy Điển.

Deniz Undav tỏa sáng giúp Đức sớm giành vé vào vòng knock-out. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội tuyển Đức đã sớm ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026 sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Cote d'Ivoire ở lượt trận thứ 2 bảng E.

Deniz Undav, cầu thủ được tung vào sân thay cho Musiala đã sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng để mang chiến thắng về cho giúp "Xe tăng Đức."

Tại sân BMO Field (Toronto), Đức được đánh giá cao hơn nhưng đã phải đón nhận bất ngờ ở phút 30 khi Franck Kessie ghi bàn thắng để đưa Cote d'Ivoire vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới trước, tuyển Đức dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng họ đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi kín kẽ của Cote d'Ivoire.

Bế tắc trong tấn công, Nagelsmann buộc phải có những sự thay đổi nhân sự và chính những điều chỉnh này đã mang đến kết quả khi những cầu thủ được tung vào sân đã tỏa sáng.

Phút 68, Amiri kiến tạo để Deniz Undav ghi bàn thắng giúp đội tuyển Đức gỡ hòa 1-1, giành lại thế trận đồng thời tạo ra sức ép dành cho đối thủ.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ khi Undav tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Cote d'Ivoire.

Kết quả này giúp đội tuyển Đức ngược dòng nghẹt thở để sớm giành quyền góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp với 6 điểm sau hai lượt trận.

Đức là đội tuyển thứ ba sau hai đội đồng chủ nhà là Mexico và Mỹ sớm vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Trong khi đó, tại sân NRG, đội tuyển Hà Lan đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Thụy Điển.

Brian Brobbey tỏa sáng với một cú đúp để giúp “Cơn lốc màu da cam” dẫn trước đội tuyển Thụy Điển 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, Hà Lan tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm hai bàn thắng nữa của Cody Gakpo để tạo khoảng cách 4 bàn sau 54 phút thi đấu.

Anthony Elanga khiến cho trận đấu trở nên sôi động hơn với pha bứt phá rồi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 ở phút 59.

Sau bàn thắng này, Thụy Điển thi đấu hưng phấn hơn nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trái ngược, họ còn phải thêm 1 lần vào lưới nhặt bóng sau pha lập công ấn định tỷ số 5-1 của Summerville ở phút 89.

Chiến thắng hủy diệt này giúp Hà Lan có được 4 điểm sau hai lượt trận để giành ưu thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng F.

Theo Vietnam+