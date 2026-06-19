Thắng Hàn Quốc, Mexico giành vé đầu tiên vào vòng knock-out

Đồng chủ nhà Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A. Bàn thắng duy nhất của Luis Romo giúp đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre duy trì thành tích toàn thắng và sớm đoạt ngôi nhất bảng.

Các tuyển thủ Mexico ăn mừng khi giành tấm vé đi tiếp. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Mexico: Romo (50') Đội hình thi đấu Mexico: Raul Rangel, Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Luis Romo (Vargas 71'), Erik Lira, Brian Gutierrez, Roberto Alvarado (Reyes 80'), Raul Jimenez (Gimenez 80'), Julian Quinones (Huerta 84'). Hàn Quốc: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk, Seol Young-woo (Yoon Hyun-jun 71'), Hwang In-beom, Paik Seung-ho (Cho Gue-sung 77'), Kim Moon-hwan (Um Ji-Sung 71'), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan 57'), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu 57').

Sáng 19/6 (giờ Việt Nam) trên sân Guadalajara, trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Hàn Quốc chủ động gây sức ép và hạn chế không gian chơi bóng của Mexico, trong khi đội chủ nhà cũng không để đối phương có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, ngay sau giờ nghỉ, Mexico đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Phút 49, hậu vệ Jesus Gallardo tung cú sút đưa bóng đi vào cạnh lưới, báo hiệu sự khởi sắc trong lối chơi của đội chủ nhà. Chỉ một phút sau, Mexico có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn Kim Seung-gyu và hậu vệ Lee Gi-hyuk, Luis Romo nhanh chóng chớp thời cơ, đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Luis Romo ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho Mexico. Ảnh: FIFA

Sau bàn thua, Hàn Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Mexico thi đấu tập trung và nhận được sự hỗ trợ xuất sắc từ thủ môn Raul Rangel.

Ở phút 75, Kim Seung-gyu phần nào chuộc lại sai lầm bằng pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm cận thành của Raul Jimenez, giúp Hàn Quốc tiếp tục nuôi hy vọng giành điểm.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép lớn từ đại diện châu Á. Phút 87, Raul Rangel trở thành người hùng của Mexico khi liên tiếp cản phá hai cú dứt điểm nguy hiểm của Cho Gue-sung và Yang Hyun-jun, bảo toàn chiến thắng cho đội chủ nhà.

Với màn trình diễn ấn tượng, Luis Romo được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Javier Aguirre cho biết: "Đây là trận đấu rất khó khăn. Hai đội hiểu nhau khá rõ và đều không để đối phương có nhiều khoảng trống. Cuối cùng, một sai lầm đã quyết định kết quả trận đấu. Chúng tôi không có nhiều cơ hội thể hiện lối chơi của mình bởi đối thủ gây áp lực rất tốt".

Trong khi đó, huấn luyện viên Hong Myung-bo của Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối: "Các cầu thủ đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Điều đáng tiếc là cách chúng tôi để thủng lưới. Dù vậy, toàn đội vẫn giữ được sự bình tĩnh và sẽ tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng".

Chiến thắng giúp Mexico có trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, ghi 3 bàn và chưa để thủng lưới lần nào, qua đó chắc chắn giành ngôi nhất bảng A và trở thành đội đầu tiên góp mặt tại vòng knock-out World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc vẫn có cơ hội đi tiếp khi đang đứng thứ hai với 3 điểm. Hai đội xếp sau là Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm sau hai lượt trận.

Theo thể thức thi đấu, Mexico sẽ gặp một đội đứng thứ ba của các bảng C, E, F, H hoặc I tại vòng 32 đội diễn ra ngày 30/6 ở Mexico City. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ bước vào lượt trận cuối với mục tiêu giành ít nhất một kết quả thuận lợi để bảo vệ vị trí trong nhóm đi tiếp.

Theo nhandan.vn