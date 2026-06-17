Pháp thắng thuyết phục Senegal, Mbappe đi vào lịch sử

Đội tuyển Pháp đã có màn ra quân thành công tại bảng I World Cup 2026 khi vượt qua Senegal với tỷ số 3-1 trên sân New York New Jersey. Trong chiến thắng của Les Bleus, Kylian Mbappe tỏa sáng với một cú đúp, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp.

Với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Pháp. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Pháp: Mbappe (66', 90'+6), Barcola (82') Senegal: Mbaye (90'+5) Đội hình thi đấu Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue (R. Cherki 87'), Dembele (B. Barcola 80'), Mbappe Senegal: Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara (H. Diarra 76'), Pape Gueye (P. Ciss 88'), Ismaila Sarr (I. Mbaye 75'), Idrissa Gueye (I. Ndiaye 83'), Mané, Nicolas Jackson (B. Dieng 83')

Rạng sáng 17/6 (giờ Việt Nam), bước vào trận đấu với tư cách á quân thế giới, Pháp được đánh giá cao hơn nhưng lại gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu tốc độ và thể lực của Senegal. Đại diện châu Phi nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng đôi công với dàn sao gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue.

Trong hiệp 1, Pháp kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự rõ rệt. Ngược lại, Senegal mới là đội sở hữu các tình huống nguy hiểm đáng chú ý. Phút 25, Nicolas Jackson tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc trong một pha phản công sắc bén, khiến khung thành của thủ môn Mike Maignan chao đảo.

Không lâu sau đó, Jackson đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trước giờ nghỉ, Ismaila Sarr cũng bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps tăng tốc và tạo ra sức ép lớn hơn về phía khung thành Senegal. Desire Doue là người phát tín hiệu cho sự khởi sắc của Les Bleus bằng một pha dứt điểm nguy hiểm. Tiếp đó, Michael Olise và Mbappe liên tiếp buộc thủ môn Edouard Mendy phải trổ tài cứu thua.

Những nỗ lực của đội bóng áo lam cuối cùng được đền đáp ở phút 66. Từ đường chọc khe tinh tế của Michael Olise, Mbappe băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm gọn gàng đánh bại Mendy, mở tỷ số cho Pháp. Bàn thắng này cũng giúp đội trưởng của Les Bleus cân bằng kỷ lục 57 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của Olivier Giroud.

Các đồng đội ăn mừng cùng Mbappe. Ảnh: FIFA

Có được bàn khai thông thế bế tắc, Pháp thi đấu thanh thoát hơn. Phút 82, cầu thủ vào sân thay người Bradley Barcola thoát xuống thông minh trước khi thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Âu.

Tưởng như trận đấu đã an bài thì ở phút bù giờ thứ năm, tài năng trẻ 18 tuổi Ibrahim Mbaye bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Senegal, thắp lên hy vọng giành điểm cho đội bóng châu Phi.

Tuy nhiên, niềm vui của Senegal chỉ kéo dài đúng một phút. Ở phút 90+6, Mbappe tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Mendy cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp. Đây cũng là bàn thắng thứ 58 của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid trong màu áo đội tuyển quốc gia, giúp anh chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp.

Ngôi sao 27 tuổi hiện đã sở hữu 14 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup và chỉ còn cách kỷ lục 16 bàn của huyền thoại người Đức Miroslav Klose đúng hai pha lập công.

Dù thất bại, Senegal vẫn cho thấy họ là đối thủ đáng gờm khi tạo ra nhiều khó khăn cho một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Những tín hiệu tích cực trong lối chơi hứa hẹn sẽ giúp đại diện châu Phi tự tin hướng tới các trận đấu tiếp theo tại vòng bảng.

Với chiến thắng 3-1 trước Senegal, đội tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu bảng I World Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên với 3 điểm và hiệu số +2. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ xếp trên Na Uy nhờ số bàn thắng ghi được nhiều hơn, khi đại diện Bắc Âu cũng giành chiến thắng 2-1 trước Iraq ở trận đấu cùng bảng.

Trong khi đó, Senegal đứng cuối bảng do có hiệu số -2, còn Iraq xếp thứ ba với hiệu số -1. Cục diện bảng I vì vậy đang khá thuận lợi cho Pháp và Na Uy trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out, nhưng khoảng cách giữa các đội vẫn hoàn toàn có thể thay đổi sau lượt trận thứ hai.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 23/6, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Iraq, trong khi Senegal đối đầu Na Uy. Đây được xem là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng đấu, đặc biệt với Senegal khi đại diện châu Phi buộc phải giành điểm nếu không muốn sớm rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua đi tiếp.

Theo nhandan.vn