Bồ Đào Nha gây thất vọng, Congo giành điểm lịch sử

Được đánh giá vượt trội trước Cộng hòa Dân chủ Congo trong trận ra quân bảng K World Cup 2026, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có thể giành kết quả hòa 1-1 trên sân Houston rạng sáng 18/6 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, đại diện châu Phi tạo nên cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên ghi bàn và giành điểm tại một kỳ World Cup.

Yoane Wissa đánh đầu mang về bàn gỡ hòa cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Bồ Đào Nha: Joao Neves (6') Cộng hòa Dân chủ Congo: Yoane Wissa (45+5') Đội hình thi đấu Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Tomás Araújo, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes (Nélson Semedo 72'); Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Francisco Conceição 45+1'), João Neves, Vitinha (Gonçalo Ramos 83'); Cristiano Ronaldo, Pedro Neto (Rafael Leão 72'). Cộng hòa Dân chủ Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka (Gédéon Kalulu 85'), Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe 74'); Ngal'ayel Mukau (Noah Sadiki 57'), Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe (Charles Pickel 74'); Cédric Bakambu (Simon Banza 85'), Yoane Wissa.

Ngay từ những phút đầu, Bồ Đào Nha đã thể hiện sức mạnh vượt trội với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mạch lạc. Chỉ sau 6 phút thi đấu, đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh trái của Pedro Neto, tiền vệ João Neves bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Lionel Mpasi, đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng sớm. Ảnh: FIFA

Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Âu tiếp tục làm chủ thế trận. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy họ không hề lép vế hoàn toàn. Phút 10, Yoane Wissa có pha dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc, phát đi tín hiệu cảnh báo tới hàng thủ Bồ Đào Nha.

Những phút sau đó, đội bóng châu Phi thi đấu ngày càng tự tin và liên tục tạo ra sức ép bằng các pha lên bóng tốc độ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Arthur Masuaku, tiền đạo Yoane Wissa bật cao đánh đầu dũng mãnh, đánh bại thủ môn Diogo Costa, gỡ hòa 1-1 cho Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bàn thắng lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo vào lưới Bồ Đào Nha. Ảnh: FIFA

Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo tại World Cup, được ghi 52 năm sau lần đầu tiên quốc gia này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 1974.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, João Cancelo đưa được bóng vào lưới đối phương bằng một pha ngả người móc bóng đẹp mắt, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, Bồ Đào Nha vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Trung vệ Steve Kapuadi cũng khiến đội bóng áo bã trầu phải thót tim với một pha đánh đầu nguy hiểm. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có hai cơ hội dứt điểm trong hiệp 2 nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, trận hòa 1-1 khiến Bồ Đào Nha có màn ra quân chưa như kỳ vọng, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo hoàn toàn có thể tự hào với điểm số lịch sử trước một trong những ứng viên hàng đầu của bảng đấu.

Bên cạnh kết quả trên sân, trận đấu còn ghi nhận cột mốc đáng chú ý của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41 và 132 ngày, đội trưởng Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ ngoài sân lớn tuổi nhất từng đá chính tại một kỳ World Cup. Đây cũng là lần ra sân thứ 23 của anh tại đấu trường World Cup, cân bằng thành tích của huyền thoại Paolo Maldini và đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử giải đấu.

Với kết quả này, bảng K tạm thời chứng kiến sự cân bằng khi cả Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Hai đội sẽ chờ kết quả cặp đấu còn lại giữa Colombia và Uzbekistan để xác định vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở lượt trận tiếp theo, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Uzbekistan, trong khi Cộng hòa Dân chủ Congo chạm trán Colombia trong những trận đấu được dự báo mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

João Neves, tác giả bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Theo nhandan.vn