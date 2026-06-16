World Cup 2026: FIFA đưa ra phán quyết sau cáo buộc nhằm vào trọng tài VAR

Sau khi vụ việc được tiến hành điều tra, FIFA cho biết không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong hành động gây tranh cãi của trọng tài Shaun Evans trước trận Đức-Curacao ở World Cup 2026.

Biểu tượng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Ảnh: AFP/TTXVN

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức đưa ra kết luận về cáo buộc nhằm vào một trọng tài VAR tại World Cup 2026 sau khi hình ảnh cử chỉ tay xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sự việc xảy ra trước trận đấu giữa Đức và Curacao. Khi sóng truyền hình chuyển tới phòng trợ lý trọng tài video (VAR), trọng tài người Australia Shaun Evans xuất hiện với bàn tay tạo hình giống ký hiệu “OK.”

Sau khi hình ảnh này xuất hiện, một số tổ chức chống phân biệt chủng tộc cho rằng đây là biểu tượng từng được các nhóm cực hữu sử dụng để truyền tải thông điệp da trắng thượng đẳng.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận, FIFA đã nhanh chóng mở cuộc điều tra hướng tới hành vi của trọng tài Shaun Evans.

Sau khi vụ việc được tiến hành điều tra, FIFA cho biết không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong hành động gây tranh cãi của trọng tài người Australia.

Thông báo từ Ủy ban kỷ luật FIFA cho biết: "Ủy ban kỷ luật độc lập của FIFA xác nhận rằng sau khi xem xét vụ việc liên quan đến trợ lý trọng tài VAR Shaun Evans, chúng tôi không phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với bộ quy tắc kỷ luật của FIFA. Ủy ban cũng đã ghi nhận tuyên bố từ ông Evans."

Theo trang Sky Sport, trong tuyên bố chính thức, trọng tài Evans cũng khẳng định động tác đó chỉ là một phản xạ vô thức. “Tôi không cố ý thực hiện cử chỉ hay biểu tượng bằng tay nhằm gửi đi bất kỳ thông điệp, sự liên kết, trò chơi hay niềm tin nào," trọng tài người Australia cho biết.

"Lời giải thích duy nhất tôi có thể đưa ra là đó là một phản xạ vô thức, không tự chủ và tôi không hề nhận thức được mình đã làm điều đó. Những hình ảnh được ghi lại sau đó trong trận đấu cho thấy tôi còn lặp lại chuyển động này nhiều lần khi cầm một cây bút giữa các ngón tay."

"Tôi hiểu vì sao cử chỉ đó có thể bị diễn giải sai và tôi rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, tôi khẳng định rõ ràng rằng mình không hề có ý định thực hiện bất kỳ hành động nào mang ý nghĩa như những gì đã được suy diễn," trọng tài Shaun Evans nói.

Ông cũng đồng thời khẳng định: "Việc điều khiển trận đấu tại World Cup là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi mong muốn được hỗ trợ các đồng nghiệp của mình trong phần còn lại của giải đấu."

Ông Shaun Evans là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm của Australia. Ông trở thành trọng tài chuyên nghiệp vào năm 2016.

Ông Evans được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2017, từng làm nhiệm vụ trong tổ VAR tại World Cup 2022. Tại World Cup 2026, ông tiếp tục được FIFA lựa chọn tham gia đội ngũ VAR thay vì đảm nhận vai trò trọng tài chính trên sân.

Theo Vietnam+