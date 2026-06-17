Khơi dậy sức sống từ phong trào thể thao quần chúng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc rèn luyện thân thể. Người khẳng định:“Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Sân thể thao khu 22 Gia Cẩm, phường Việt Trì thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, gắn kết cộng đồng.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhận thức của người dân về vai trò của việc rèn luyện thân thể ngày càng được nâng cao. Thể dục thể thao không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật mà còn trở thành một phần trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư.

Hằng ngày, các công viên, quảng trường, sân thể thao và nhà văn hóa khu dân cư lại nhộn nhịp người dân tham gia tập luyện. Tiếng nhạc dân vũ rộn ràng, những bước chân chạy bộ đều đặn hay các trận bóng đá, chuyền hơi, pickleball sôi nổi... tạo nên bức tranh sinh động về phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở.

Bà Nguyễn Kim Oanh - khu 10, xã Phù Ninh cho biết: “Ngày nào tôi cũng dành khoảng 50-60 phút để đi bộ. Sau một thời gian duy trì tập luyện, sức khỏe tốt hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Điều vui nhất là được gặp gỡ, giao lưu với mọi người, tạo thêm động lực trong cuộc sống”. Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, phong trào thể thao quần chúng còn là cầu nối gắn kết cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý là phong trào ngày càng đa dạng về loại hình tập luyện. Bên cạnh các môn thể thao phổ biến như: Bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, chạy bộ, đạp xe hay pickleball, nhiều địa phương còn duy trì hiệu quả các môn thể thao dân tộc truyền thống như kéo co, vật dân tộc, đẩy gậy, bắn nỏ, bơi chải, cờ tướng... gắn với các lễ hội truyền thống.

Qua đó, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho người dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ.

Công viên Văn Lang là điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao.

Để phong trào phát triển sâu rộng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng. Trong đó có Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2030; Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2025-2026, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026... Đây là những định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển đồng bộ, bền vững.

Cùng với công tác chỉ đạo, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 501 nhà văn hóa cấp xã, 114 nhà thi đấu đa năng, 349 sân vận động, 189 trung tâm học tập cộng đồng và 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao tại các làng văn hóa kiểu mẫu.

Đặc biệt, 99,3% khu dân cư có nhà văn hóa và 92,3% khu dân cư có sân chơi thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngay tại cơ sở.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng, phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Nhiều mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Các giải thể thao quần chúng từ cơ sở được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, khu dân cư.

Đến nay, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn tỉnh đạt 42,7%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,4%; toàn tỉnh có 2.350 câu lạc bộ thể thao đang hoạt động.

Đây là những kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về vai trò của việc rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.

Không chỉ nâng cao thể chất, phong trào thể thao quần chúng còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; tạo môi trường quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho thể thao thành tích cao của tỉnh và quốc gia.

Có thể khẳng định, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao quần chúng đã và đang mang lại những giá trị thiết thực cho đời sống xã hội. Không chỉ nâng cao sức khỏe Nhân dân, phong trào còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa lối sống tích cực và tạo động lực xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Anh Thơ