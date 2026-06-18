Colombia đánh bại Uzbekistan trong ngày trở lại World Cup

Đội tuyển Colombia có màn trở lại ấn tượng tại World Cup 2026 khi giành chiến thắng 3-1 trước tân binh Uzbekistan ở lượt trận mở màn bảng K. Tiền đạo Luis Diaz là ngôi sao sáng nhất trận đấu với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo, góp công lớn giúp đại diện Nam Mỹ giành trọn 3 điểm và tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Colombia chiếm lĩnh thế trận trước Uzbekistan. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Colombia: Munoz (41'), Diaz (65'), Campaz (90'+9) Uzbekistan: Fayzullaev (61') Đội hình ra sân Colombia: Vargas, Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz, Puerta, Lerma, Diaz, Rodriguez, Arias, Suarez. Uzbekistan: Yusupov, Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Karimov, Urunov, Fayzullaev, Shomurodov.

Sáng 18/6 (giờ Việt Nam), bước vào trận đấu trên sân Mexico City, đội tuyển Colombia nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, đoàn quân của huấn luyện viên Nestor Lorenzo liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Uzbekistan.

Phút 17, Jhon Arias tung cú sút xa đưa bóng đi vào cạnh lưới, báo hiệu một thế trận lấn lướt của Colombia. Đến phút 32, Luis Diaz suýt mở tỷ số khi pha dứt điểm bằng chân trái của anh đã đánh bại thủ môn Utkir Yusupov nhưng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Sau nhiều nỗ lực ép sân, Colombia cuối cùng cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 40. Luis Diaz thực hiện đường chuyền tinh tế vượt tuyến để Daniel Munoz băng xuống khống chế bằng má ngoài rồi dứt điểm chính xác, đưa đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Uzbekistan cho thấy họ không đến World Cup chỉ để học hỏi. Đại diện Trung Á thi đấu đầy quyết tâm và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 60. Từ quả tạt bên cánh trái của Eldor Shomurodov, Dostonbek Khamdamov tung cú vô-lê đưa bóng dội cột dọc bật ra. Abbosbek Fayzullaev có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi tung lưới Colombia, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử Uzbekistan tại các kỳ World Cup.

Niềm vui của đội bóng lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ kéo dài ít phút. Phút 65, Luis Diaz tiếp tục để lại dấu ấn khi tung cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Yusupov phải vào lưới nhặt bóng, tái lập thế dẫn trước 2-1 cho Colombia. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool tại một kỳ World Cup.

Sau bàn thua, Uzbekistan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Colombia. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ tận dụng hiệu quả những khoảng trống để tổ chức các pha phản công nguy hiểm.

Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 9, Colombia chính thức khép lại mọi hy vọng của đối thủ. Từ pha cướp bóng bên cánh phải của Cucho Hernandez, bóng được tạt chính xác vào vòng cấm để Jaminton Campaz bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Colombia.

Chiến thắng này giúp Colombia có màn khởi đầu thuận lợi và đồng thời chấm dứt chuỗi thành tích không mấy tích cực ở các trận ra quân World Cup. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ từng để thua ở 4 trong 6 lần mở màn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, gần nhất là thất bại 1-2 trước Nhật Bản tại World Cup 2018.

Tại bảng K, Colombia tạm vươn lên dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +2. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo cùng có 1 điểm sau trận hòa 1-1, còn Uzbekistan đứng cuối bảng. Kết quả này tạo lợi thế đáng kể cho Colombia trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out ngay từ những lượt trận đầu tiên.

Ở lượt trận tiếp theo, Colombia sẽ đối đầu Cộng hòa Dân chủ Congo với mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng, trong khi Uzbekistan buộc phải hướng tới một kết quả tích cực trước Bồ Đào Nha nếu muốn duy trì hy vọng đi tiếp.

Với màn trình diễn nổi bật cùng một bàn thắng và một đường kiến tạo, Luis Diaz được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chiến thắng trước Uzbekistan cũng cho thấy Colombia đang sở hữu một tập thể giàu sức cạnh tranh và sẵn sàng trở thành đối thủ đáng gờm tại World Cup 2026.

Theo nhandan.vn