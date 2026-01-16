Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn tự hào

Khép lại nhiệm kỳ 2020–2025, Phú Thọ bước qua một chặng đường đặc biệt. Đó là nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; trong nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính quy mô lớn.

Năm 2025, sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực then chốt, chiếm tỷ trọng 55,4% cơ cấu kinh tế của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37 tỷ USD (Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại công ty TNHH Jahwa Vina - KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc).

Chính trong những thử thách đó, bản lĩnh điều hành, khả năng thích ứng và sức bật nội sinh của Phú Thọ được khẳng định rõ nét, tạo dựng nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của một tỉnh có quy mô lớn hơn, không gian rộng hơn và yêu cầu vận hành cao hơn.

Nhìn lại đầu nhiệm kỳ, năm 2020, quy mô GRDP của tỉnh đạt khoảng 250 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người xấp xỉ 71 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn còn chiếm tỷ trọng cao; công nghiệp và dịch vụ tuy giữ vai trò chủ lực nhưng chưa tạo được bước đột phá mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Thu ngân sách còn hạn chế, nguồn lực để đầu tư phát triển chưa thực sự rộng mở. Đó là xuất phát điểm của một nhiệm kỳ mà ít ai có thể hình dung sẽ phải đối mặt với những biến động chưa từng có tiền lệ đó là:

Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến sản xuất đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp chịu tác động nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, yêu cầu đặt ra với Phú Thọ là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và tính mạng Nhân dân, vừa duy trì ổn định kinh tế, giữ nhịp tăng trưởng. Những quyết sách linh hoạt, kịp thời, cùng tinh thần đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp tỉnh từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng.

Đến cuối nhiệm kỳ, bức tranh kinh tế – xã hội của Phú Thọ đã có nhiều gam màu sáng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020–2025 ước đạt 7,5%/năm, cao hơn giai đoạn trước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 đạt khoảng 390 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,56 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so với đầu nhiệm kỳ. Những con số đó không chỉ phản ánh sự gia tăng về lượng, mà còn cho thấy sự cải thiện rõ nét về chất lượng tăng trưởng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, với tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đến hết năm 2025 chiếm khoảng 86,8%, tăng mạnh so với mức 82,7% của năm 2020. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu, với tốc độ tăng bình quân trên 10,6%/năm, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước và bình quân chung của cả nước. Các khu, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ, thu hút nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo việc làm ổn định và đóng góp quan trọng vào ngân sách.

Ở lĩnh vực dịch vụ và thương mại, sự phục hồi sau đại dịch diễn ra nhanh và bền vững. Thị trường hàng hóa sôi động trở lại, hoạt động xuất khẩu có mức tăng trưởng ấn tượng g . Năm 2025, giá trị xuất khẩu của tỉnh ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với năm 2020. Du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, nhất là du lịch văn hóa gắn với cội nguồn dân tộc. Năm 2025, Phú Thọ đón gần 15 triệu lượt khách, doanh thu gần 15 nghìn tỷ đồng, tăng hơn gấp ba lần cả về số lượt khách và doanh thu so với năm 2020, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của vùng Đất Tổ.

Một dấu ấn nổi bật khác của nhiệm kỳ là việc hợp nhất ba tỉnh, mở ra không gian phát triển mới cho Phú Thọ. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là bước chuyển lớn về quy mô quản lý, tổ chức bộ máy và tư duy phát triển. Bộ máy lớn hơn, địa bàn rộng hơn, sự đa dạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực điều hành. Thực tế cho thấy, sau hợp nhất, Phú Thọ không những không chững lại mà còn vận hành ngày càng thông suốt, hiệu quả. Quy mô GRDP của tỉnh mới vươn lên đứng thứ sáu cả nước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, tạo lợi thế rõ rệt trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng. Giai đoạn 2021–2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 245 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2025 đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt trên 95%, thuộc nhóm cao của cả nước, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nông nghiệp, từ nền sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều địa phương đã chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, an toàn theo hướng hữu cơ; đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ, để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giá trị gia tăng tạo ra thế cạnh tranh bền vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, làm thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện đời sống người dân. Nếu như đầu nhiệm kỳ, nông thôn mới còn là mục tiêu phấn đấu ở nhiều địa phương, thì đến cuối nhiệm kỳ, số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tăng nhanh, phản ánh sự chuyển biến thực chất từ cơ sở.

Song hành với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội và an sinh xã hội luôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,94%/năm, ước đến năm 2025 còn khoảng 2,75%. Bình quân mỗi năm, tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 58 nghìn lao động. Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đều tăng so với đầu nhiệm kỳ. Những kết quả đó cho thấy tăng trưởng kinh tế gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ với nhiều những khó khăn, thì đến cuối nhiệm kỳ với nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch, Phú Thọ đã đi qua một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào. Việc hợp nhất tỉnh không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn là phép thử cho năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng thích ứng với thời cuộc. Thực tiễn đã chứng minh, Phú Thọ đủ bản lĩnh để vượt khó, đủ linh hoạt để thích ứng và đủ khát vọng để vươn lên.

Phú Thọ vì thế không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên nền tảng đã được gây dựng vững chắc trong nhiệm kỳ qua, Phú Thọ có đầy đủ cơ sở và niềm tin để bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn rộng mở, quy mô lớn hơn và khát vọng vươn xa hơn.

Quang Nam