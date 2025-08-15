Nhiều cửa hàng khuyến mại sâu dịp Quốc khánh

Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhiều cửa hàng, doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ đã tung ra các chương trình khuyến mại sâu và sản phẩm bắt trend (xu hướng). Từ thời trang, thực phẩm đến mặt hàng tiêu dùng, các chiến dịch kích cầu đang diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người dân.

Nhiều thương hiệu quần áo tung ra bộ sưu tập thời trang mang chủ đề Quốc khánh 2/9 (Nguồn: Canifa)

Không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại và cửa hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang trở nên khá sôi động khi nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn mừng Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là dịp để người tiêu dùng mua sắm với giá tốt mà còn là cách doanh nghiệp thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Siêu thị Go! Việt Trì ngập tràn sắc đỏ và các chương trình khuyến mại.

Một số thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ đã tung ra thị trường bộ sưu tập gắn với chủ đề yêu nước gây chú ý bởi sự đa dạng về mẫu mã, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Các sản phẩm chủ đạo như áo phông, khăn, mũ, túi vải mang sắc đỏ chủ đạo của Quốc kỳ đang được bày bán rộng rãi với mức giá phải chăng, dao động từ 200 - 400 nghìn đồng/sản phẩm. Đặc biệt, nhiều hãng còn áp dụng chương trình ưu đãi 20 - 30% cho các đơn hàng mua theo nhóm, khuyến khích tinh thần đồng phục, thể hiện sự đoàn kết.

Hưởng ứng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc thông qua các chiến dịch khuyến mại kích cầu tiêu dùng.

Theo đại diện nhãn hàng Canifa - một trong những thương hiệu triển khai bộ sưu tập “Yêu nước từ trong nôi”, chiến dịch là kết quả của quá trình chuẩn bị nhiều tháng trước để đón đầu sự kiện đặc biệt này. Dù chưa phản ánh đầy đủ doanh thu thực tế, lượng đơn đặt trước cho thấy tín hiệu tăng trưởng cao trong bối cảnh cả nước hướng tới chuỗi hoạt động mừng Quốc khánh 2/9.

Thương hiệu thời trang với khẩu hiệu “Quốc khánh vàng, sale sập sàn”

Các siêu thị lớn cũng “nhuộm đỏ” quầy hàng bằng hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn. Các sản phẩm được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, bắt mắt, thu hút khách hàng.

Các hoạt động khuyến mại và ra mắt sản phẩm bắt “trend” 2/9 không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, cửa hàng mà còn góp phần tạo không khí phấn khởi, hướng tới đại lễ của dân tộc.

Thùy Trang