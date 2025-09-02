Nhiều hỗ trợ tài chính cho sinh viên: Vay ưu đãi, trả góp học phí 0%

Năm học mới sắp bắt đầu, khi học phí và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, các chính sách vay vốn dành cho học sinh, sinh viên luôn được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay, ngoài chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều trường ĐH, CĐ đã triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ người học (vay vốn 0%, trả góp học phí không lãi suất...).

Các chính sách vay tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên được triển khai từ năm 2007 theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 05/2022/QĐ-TTg. Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải học phí, chi phí học tập và sinh hoạt trong suốt quá trình theo học.

Đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH (hoặc tương đương ĐH), CĐ, TC chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thí sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ làm thủ tục nhập học. Học phí là một trong những mối quan tâm của sinh viên đầu năm học mới

Điều kiện vay vốn: Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay. Đối với sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Mức tiền hỗ trợ vay vốn sinh viên tối đa là 4 triệu đồng/tháng/sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay quy định này.

Lãi suất hỗ trợ vay vốn sinh viên là 0,65%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Thời hạn trả nợ là kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên.

Bên cạnh đó, mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định 29/2025 ngày 28.8.2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Theo quyết định này, học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh thuộc các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán có thể vay tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập.

Điều kiện vay: sinh viên năm nhất phải có 3 năm THPT đạt khá trở lên, hoặc điểm trung bình các môn toán, lý, hóa, sinh lớp 12 từ 8 trở lên; sinh viên từ năm hai phải đạt loại giỏi năm học trước. Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh chỉ cần được cơ sở đào tạo công nhận theo quy định. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình, đại diện hộ đứng tên vay. Trường hợp đặc biệt, người học có thể trực tiếp vay vốn. Mức vay tối đa gồm toàn bộ học phí (sau khi trừ học bổng, hỗ trợ) và chi phí sinh hoạt tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm, nợ quá hạn tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Đa dạng hình thức hỗ trợ: chia nhỏ, trả góp học phí

Ngoài chương trình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các trường CĐ cũng có nhiều cách hỗ trợ sinh viên về học phí.

Tại Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, sinh viên có thể tham gia chương trình “Trả góp học phí lãi suất 0 đồng” nhờ sự hợp tác giữa nhà trường và Ngân hàng Nam Á. Theo đó, học phí có thể được chia nhỏ thành các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, với mức giao dịch tối thiểu từ 5 triệu đồng.

Các trường ĐH, CĐ có lực lượng tư vấn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho thí sinh và phụ huynh khi làm thủ tục nhập học

Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sinh viên sẽ được cấp thẻ tín dụng dùng riêng cho việc đóng học phí. "Mọi chi phí phát sinh từ việc chuyển đổi trả góp để đóng học phí đều do nhà trường chi trả, sinh viên hoàn toàn không phải chịu lãi suất và không cần thêm bất kỳ khoản phụ phí nào. Nhờ đó, các em có thể chia nhỏ học phí, giảm nhẹ gánh nặng tài chính so với việc đóng một lần cả kỳ", tiến sĩ Thành thông tin thêm.

Tương tự, Trường CĐ Viễn Đông cũng triển khai chính sách hỗ trợ tài chính với 2 hình thức. Thứ nhất, nhà trường liên kết cùng Ngân hàng BIDV để sinh viên được vay từ 70 – 80% học phí và trả dần hằng tháng, không yêu cầu thủ tục chứng minh thu nhập phức tạp (sinh viên chỉ cần chứng minh độc thân). Thứ hai, trường cho phép sinh viên chia nhỏ học phí thành nhiều đợt đóng thay vì nộp trọn gói một lần. “Ví dụ, học phí một học kỳ 10 triệu đồng, sinh viên có thể chia thành nhiều khoản nhỏ 2-5 triệu đồng, miễn sao sinh viên hoàn tất 100% học phí trước kỳ thi cuối kỳ”, thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng nhà trường nêu ví dụ.

Bên cạnh đó, nhiều trường ĐH, CĐ đã chủ động xây dựng quỹ tín dụng hoặc hợp tác với ngân hàng để hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đã thành lập Quỹ tín dụng Đại Việt nhằm giúp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập với lãi suất 0%. Nhiều năm qua, lãnh đạo nhà trường đã kêu doanh nghiệp, mạnh thường quân để xây dựng quỹ này. Hiện tại, tổng ngân sách của Quỹ tín dụng Đại Việt đã đạt 15 tỉ đồng. Đây được xem là giải pháp giúp sinh viên yên tâm học tập mà không phải chịu áp lực trả lãi.

Tháng 7.2025, ĐH Quốc gia TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ký kết triển khai chương trình "ACB đồng hành cùng sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM". Theo thỏa thuận, sinh viên thuộc các trường thành viên có thể vay tối đa 30 triệu đồng/học kỳ, 50 triệu đồng/năm học, mà không cần chứng minh thu nhập hay tài sản thế chấp. Tổng hạn mức của chương trình lên tới 50 tỉ đồng, được thí điểm trong năm học 2025 – 2026. Đây là chương trình không chỉ dành cho sinh viên khó khăn mà còn mở rộng cho mọi sinh viên có nhu cầu tự chủ tài chính. Về lãi suất, sinh viên được hưởng mức ưu đãi đặc biệt 5,5%/năm, nhưng trong suốt thời gian học tập chỉ phải trả 2%/năm. Phần chênh lệch 3,5% còn lại sẽ được Quỹ Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM chi trả từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cơ sở ưu đãi, được cập nhật định kỳ và không cộng thêm biên độ.

Nguồn thanhnien.vn