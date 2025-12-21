Hội nghị Ban Chấp hành Lâm thời Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ I năm 2025

Ngày 21/12, tại Trường THPT Vũ Thê Lang, Hội Cựu giáo chức tỉnh (CGC) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Lâm thời lần thứ I năm 2025 để tổng kết công tác hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội CGC của 3 khu vực: Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ với tổng số hơn 22 nghìn hội viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Văn - Chủ tịch Hội CGC lâm thời tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, tổ chức Hội tiếp tục được duy trì và phát triển; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, trẻ hóa, có trách nhiệm, đoàn kết, tâm huyết, góp phần nâng cao uy tín và thu hút hội viên tham gia. Công tác phối hợp với ngành GD&ĐT trong triển khai nội dung “4 cùng” tiếp tục được chú trọng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hoạt động Hội bám sát tôn chỉ, chương trình công tác của Trung ương; đổi mới nội dung, hình thức, vừa kiện toàn tổ chức vừa chăm lo đời sống hội viên; tham mưu, tư vấn các nội dung liên quan đến GD&ĐT; phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh. Nhiều chi hội vận động mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng, động viên con cháu, học sinh, góp phần cải thiện đời sống và hỗ trợ phát triển giáo dục tại các cơ sở giáo dục và địa phương.

Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Hội CGC tỉnh lần thứ I năm 2025.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự theo mô hình hành chính mới. Các cơ sở Hội thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo khi nghỉ hưu đều được tham gia sinh hoạt trong tổ chức. Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”; thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng XHHT. Công tác phối hợp với ngành GD&ĐT trong triển khai nội dung “4 cùng” tiếp tục được chú trọng, góp phần hỗ trợ phát triển giáo dục tại các cơ sở giáo dục và địa phương.

Cao Tuấn