Nhiều lĩnh vực tăng trưởng tích cực

8 tháng đầu năm 2025, tỉnh Phú Thọ ghi nhận những dấu hiệu tăng trưởng ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.

Năm 2025, tỉnh đề ra mục tiêu tăng trưởng 10,3%, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao (+10%). Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, tạo bước đột phá trong thu hút nguồn lực xã hội. Sự chủ động, quyết liệt ấy đã tạo động lực mạnh mẽ, giúp kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 26,14% so với cùng kỳ; riêng tháng 8 tăng 26,88%. Các doanh nghiệp điện tử, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hoạt động ổn định, đóng vai trò trụ cột. Doanh thu linh kiện điện tử đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% sau khi thị trường Mỹ ổn định trở lại. Một số ngành khác cũng khởi sắc: Thức ăn gia súc tăng 19,4% nhờ nhu cầu chăn nuôi; gạch ốp lát tăng 13,6% do xây dựng sôi động. Mặc dù sản xuất ô tô, xe máy, dệt may có giảm nhẹ, nhưng tổng thể công nghiệp tỉnh vẫn giữ vững đà tăng trưởng cao.

KCN Lương Sơn có tỷ lệ lấp đầy 100%, các doanh nghiệp thứ cấp giải quyết việc làm cho hơn 1,3 vạn lao động

Sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi về thời tiết. Dù sản lượng lương thực giảm nhẹ 1,1% do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giá trị lại được nâng cao nhờ cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 324,1 nghìn tấn, tăng 1,7%. Công tác phòng chống dịch bệnh vật nuôi được triển khai đồng bộ. Trong lâm nghiệp, tỉnh trồng mới 17,8 nghìn ha rừng, tăng 2,5%; sản lượng gỗ đạt 1,26 triệu m3, tăng 5,81%. Nuôi trồng thủy sản ổn định, sản lượng đạt 56 nghìn tấn, tăng 5,9%. Các giống thủy sản chất lượng cao chiếm 68% cơ cấu nuôi.

Nông nghiệp gắn với kinh tế hợp tác ngày càng phát triển, toàn tỉnh hiện có 1.147 HTX, 1.119 trang trại và 451 tổ hợp tác. Đặc biệt, 609 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đang khẳng định thương hiệu nông sản địa phương. Thương mại, dịch vụ bán lẻ diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 129,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14% và đạt 71,1% kế hoạch.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, 8 tháng, doanh thu đạt trên 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10%, đạt 77,7% mục tiêu tăng trưởng. Tỉnh đón 352 nghìn lượt khách lưu trú trong tháng 8, trong đó có 15,5 nghìn lượt khách quốc tế. Nhiều giải pháp chuyển đổi số, quảng bá, xúc tiến, nâng cấp hạ tầng công nghệ tại các điểm du lịch trọng điểm đã được triển khai đồng bộ. Dịch vụ vận tải tăng trưởng khá, doanh thu đạt 13,18 nghìn tỷ đồng, tăng gần 11%.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện. 8 tháng, tỉnh thu hút 857,5 triệu USD vốn FDI; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 39,1 nghìn tỷ đồng, đạt 96,8% dự toán Trung ương giao. Thu nội địa ước 34,7 nghìn tỷ đồng, vượt 100,5% dự toán. Hoạt động ngân hàng ổn định, vốn huy động đạt 301,6 nghìn tỷ đồng (tăng 8,4%), dư nợ cho vay 335,8 nghìn tỷ đồng (tăng 11,2%).

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Hòa Sơn, thuộc dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 16.963 tỷ đồng, bằng 90,8% kế hoạch Trung ương giao và 50,9% kế hoạch tỉnh, cao hơn mức bình quân cả nước (43,9%) và xếp thứ 6/34 tỉnh, thành. Dịp Quốc khánh 2/9, Phú Thọ đã khánh thành, khởi công 7 dự án mới, gồm Khu công nghiệp, Trung tâm Y tế, Nhà văn hóa... tạo thêm động lực phát triển hạ tầng và dịch vụ.

Kết quả khả quan trên cho thấy hiệu quả trong công tác chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bám sát thực tiễn, ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể; tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Môi trường đầu tư cải thiện: Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý y tế, giáo dục, dịch vụ công, thanh toán không tiền mặt.

Hạ tầng phát triển, đầu tư công được ưu tiên cho các công trình trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ. An sinh xã hội ổn định, gần 42.141 lao động được giải quyết việc làm, đạt 82,6% kế hoạch năm. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm đồng bộ, bảo đảm môi trường ổn định cho sản xuất và đời sống.

Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2025. Trong đó chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, đảm bảo cung ứng vật liệu xây dựng. Tập trung xúc tiến các dự án công nghệ cao, công nghệ xanh, có giá trị gia tăng bền vững từ các đối tác lớn, các quốc gia phát triển.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2025; đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển OCOP; công nghiệp chú trọng công nghệ nguồn, tỷ lệ nội địa hóa cao; dịch vụ nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tăng cường quản lý đất đai - bảo vệ môi trường, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng bảng giá đất 2026; kiểm soát khai thác khoáng sản, xử lý nguồn thải. Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, giữ vững môi trường an toàn cho phát triển.

Những kết quả nổi bật trong 8 tháng năm 2025 cho thấy Phú Thọ đang đi đúng hướng, khẳng định năng lực điều hành và sức bật nội lực. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh hoàn toàn có cơ sở để cán đích, thậm chí vượt mức mục tiêu đã đề ra.

Lê Chung