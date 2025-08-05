Nhìn lại vẻ đẹp thuần khiết trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Chương Tử Di

Chương Tử Di lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim “Đường về nhà” mang một vẻ đẹp thuần khiết. Giữa khung cảnh làng quê phủ tuyết, hình ảnh cô gái áo bông đỏ e ấp vì tình yêu đầu đời đã trở thành biểu tượng khó phai của sự trong sáng và lãng mạn trên màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1999, làng điện ảnh châu Á chứng kiến sự xuất hiện đầy bất ngờ của một gương mặt mới – Chương Tử Di, trong bộ phim “Đường về nhà” (The Road Home) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Không cần đến những kỹ xảo điện ảnh cầu kỳ hay cốt truyện phức tạp, chỉ bằng một câu chuyện tình mộc mạc nơi làng quê Trung Quốc và một vẻ đẹp trong veo đến nao lòng, bộ phim đã ghi dấu như một bản tình ca dịu dàng, đưa tên tuổi Chương Tử Di chạm ngõ màn ảnh rộng theo cách không thể nào quên.

Chương Tử Di lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim “Đường về nhà” mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. (Ảnh: Baidu)

Trong vai Triệu Đệ, một cô thôn nữ trót yêu thầy giáo trẻ – Chương Tử Di khi ấy mới 20 tuổi, lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay mà không cần lớp phấn son hay phục trang lộng lẫy. Cô xuất hiện với mái tóc tết gọn gàng, chiếc áo bông đỏ nổi bật giữa bối cảnh làng quê phủ đầy tuyết trắng, mang theo một vẻ đẹp mộc mạc, tràn đầy sức sống. Ánh mắt trong trẻo, gương mặt chưa vướng bụi trần và những cử chỉ đầy bản năng đã khiến cô hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, như thể Triệu Đệ là chính cô ngoài đời thực.

Tạo hình của Chương Tử Di với ánh mắt trong trẻo, hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. (Ảnh: Baidu)

“Đường về nhà” không phải là một bộ phim có cao trào gay cấn hay kịch bản rối rắm. Sức hấp dẫn của phim đến từ nhịp kể nhẹ nhàng, lối dẫn chuyện tinh tế và khung cảnh nên thơ được phủ lên bởi ký ức của nhân vật chính. Trong không gian ấy, từng ánh nhìn lén lút, từng bước chân vội vàng giữa tuyết bay của Triệu Đệ đều mang lại cảm xúc lắng đọng, nhắc nhớ người xem về những cảm xúc yêu đầu hồn nhiên và vụng dại.

Nét diễn của Chương Tử Di mang lại cảm xúc lắng đọng, nhắc nhớ người xem về những cảm xúc yêu đầu hồn nhiên và vụng dại. (Ảnh: Baidu)

Chính sự lựa chọn thể hiện quá khứ bằng màu sắc ấm áp, rực rỡ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã làm bật lên vẻ đẹp tinh khôi của Chương Tử Di. Giữa màn tuyết trắng xóa và mái nhà tranh giản dị, cô hiện lên như một biểu tượng của tuổi trẻ: trong sáng, chân thật và đầy mộng mơ. Không cần lời thoại nhiều, chỉ bằng đôi mắt long lanh và sự e ấp chân thành, cô đã kể nên một câu chuyện tình yêu đẹp hơn mọi ngôn từ.

“Đường về nhà” không chỉ là bộ phim đầu tiên mà còn là bước khởi đầu rực rỡ của Chương Tử Di. Vai diễn đã giúp cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn khó tính Trương Nghệ Mưu và lập tức ghi dấu trong lòng khán giả quốc tế. Từ một cô gái trẻ vô danh, Chương Tử Di đã bước lên con đường trở thành một trong những minh tinh hàng đầu châu Á.

Sau vai diễn trong “Đường về nhà”, từ một cô gái trẻ vô danh, Chương Tử Di đã bước lên con đường trở thành một trong những minh tinh hàng đầu châu Á. (Ảnh: Baidu)

Gần 30 năm đã trôi qua, Chương Tử Di đã có trong tay hàng loạt vai diễn để đời, chạm đến đỉnh cao của điện ảnh thế giới. Nhưng với nhiều người yêu điện ảnh, hình ảnh cô gái nhỏ trong chiếc áo bông đỏ năm nào vẫn là biểu tượng khó phai – một vẻ đẹp thuần khiết, mộng mơ và đậm chất thơ mà không một vai diễn nào khác có thể thay thế.

Poster của phim “Đường về nhà”, đạo diễn Trương Nghệ Mưu. (Ảnh: Baidu)

Nguồn vov.vn