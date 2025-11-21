Những chuyển động tích cực ở Phong Châu

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025, Phong Châu bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong nhiều năm. Một phường mới ra đời từ sự hợp nhất 3 đơn vị hành chính cũ - nghĩa là bộ máy phải sắp xếp lại từ đầu, cơ chế quản lý phải điều chỉnh ngay, trong khi yêu cầu phục vụ người dân thì không thể chậm trễ. Giữa những xáo trộn ấy, điều dễ nhận thấy nhất ở Phong Châu là tinh thần làm việc gấp gáp, nhưng thận trọng và đầy quyết tâm.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phong Châu kiểm tra thực tế khu vực triển khai Dự án Đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai.

Phép thử cho năng lực vượt khó

Không nơi nào bước vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà không đối diện với khó khăn, và Phong Châu cũng vậy. Ngay sau sáp nhập, phường phải đối diện với khối lượng hồ sơ tăng đột biến, trong khi biên chế giảm và nhiều lĩnh vực đặc thù, như đất đai, đầu tư xây dựng... thiếu cán bộ dày dạn kinh nghiệm.

Thế nhưng, điều đáng nói là Phong Châu đã không để khó khăn trở thành lý do để chậm trễ. Ở Trung tâm Phục vụ hành chính công, có những ngày cán bộ phải hướng dẫn từng thao tác cho người dân lớn tuổi - từ đăng nhập VNeID tới tải tệp hồ sơ. “Chúng tôi xác định giai đoạn đầu phải chấp nhận vất vả hơn để quen dần, tiến tới vận hành tốt với mô hình quản trị mới”, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đức Lương chia sẻ.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, phần mềm đất đai chưa liên thông, hồ sơ chuyển tiếp thiếu dữ liệu... tất cả như “những hạt sạn” chực gây ách tắc. Nhưng thay vì chờ đợi, phường rà soát từng khâu, từng bộ hồ sơ, bổ sung lại dữ liệu, làm thủ công phần thiếu, giữ cho tiến độ không bị đứt quãng. Bí thư Đảng ủy phường nhìn nhận rất thẳng thắn: “Khó khăn thì nhiều, nhưng quan trọng là không để bất kỳ khó khăn nào thành lý do trì trệ. Phong Châu chọn đi đầu về cải cách hành chính thì từng việc phải đi đầu thật sự - từ kỷ luật công vụ đến tinh thần phục vụ”.

Tinh thần đó giúp Phong Châu duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến gần tuyệt đối; hàng trăm hồ sơ đất đai, đầu tư được xử lý đúng hạn; 3 dự án giải phóng mặt bằng lớn vẫn chạy đều trong thời điểm chuyển giao. Những con số ấy, trong hoàn cảnh ấy, là minh chứng rõ nhất cho năng lực vượt khó của bộ máy mới.

Điểm sáng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phong Châu xác định: Gỡ khó phải bằng những giải pháp sát thực tế. Ngay khi bắt đầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy phường đã liên tiếp ban hành hơn 2.000 văn bản để kịp thời điều hành, kết nối công việc. Không khí hành chính ở Phong Châu những ngày đầu giống như “chiếc máy đang chỉnh nhịp”, mỗi phòng, mỗi bộ phận liên tục rà soát, chấn chỉnh, phân việc, khép kín quy trình. Những lĩnh vực dễ nảy sinh vướng mắc như đất đai, đầu tư xây dựng, thủ tục hành chính... được đặt vào chế độ “ưu tiên đặc biệt”.

Cách điều hành ấy của Phong Châu khiến quá trình tinh gọn 88 xuống 80 biên chế không gây xáo động lớn. 3 phòng chuyên môn mới được kiện toàn bài bản; các vị trí kiêm nhiệm được bố trí hợp lý, giữ cho guồng máy chạy đều ngay từ thời điểm khởi động.

Trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, Phong Châu tạo nên một bức tranh với nhiều gam màu sáng. Chỉ trong 5 tháng, phường tiếp nhận hơn 3.100 hồ sơ, trong đó 99,8% thực hiện trực tuyến. Tất cả đều được xử lý đúng hoặc trước hẹn. Không còn cảnh người dân đi lại nhiều lần, mang theo xấp giấy tờ dày cộp; thay vào đó là quy trình nhanh, rõ ràng, hầu như “không giấy”. Bà Hoàng Thị Bình - một cư dân của phường Phong Châu đã có lúc từng đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ hành chính, nói trong sự ngạc nhiên: “Lần này chỉ cần làm online. Cán bộ hướng dẫn tận tình, có việc 1 - 2 ngày đã nhận được kết quả”.

Cũng trong thời gian ngắn, Phong Châu đã xử lý khối lượng công việc đồ sộ từ cấp huyện chuyển giao: 62 dự án đầu tư, hàng trăm hồ sơ đất đai, 3 dự án giải phóng mặt bằng lớn; cùng lúc duy trì ổn định giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự. Những kết quả ấy cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoàn toàn có thể vận hành trơn tru, hiệu quả hơn nếu được tổ chức tốt.

Với những kết quả bước đầu, Phong Châu có cơ sở để trở thành một trong những đơn vị đi đầu về xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch, phục vụ và kiến tạo phát triển - nơi mỗi đổi mới đều hướng tới mục tiêu cao nhất: Nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nguyễn Yến