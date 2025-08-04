Những “hạt giống đỏ” giữa lòng xứ đạo

Vùng Lạc Thuỷ (thuộc tỉnh Hòa Bình cũ) có hơn 400 đảng viên là người công giáo, đóng vai trò “hạt giống đỏ” trong lòng xứ đạo. Những đảng viên này phần lớn sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng ủy xã Lạc Thuỷ và xã An Nghĩa, họ không chỉ tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với cộng đồng giáo dân.

Những đảng viên hết lòng vì dân

“Việc gì khó cứ giao cho Liên Sơn!” - câu nói đậm niềm tin như lời khẳng định của đồng chí Phạm Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Thuỷ khiến chúng tôi không khỏi tò mò tìm về thôn Liên Sơn - địa bàn có hơn 90% đảng viên là người công giáo.

Trong tâm thế “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, gần 40 đảng viên của Chi bộ thôn Liên Sơn đã chọn cách sống “tốt đời, đẹp đạo” để vừa giữ trọn đạo lý tôn giáo, vừa phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên. Cũng bởi vậy, nơi đây không chỉ nổi bật với những tuyến đường bê tông sạch đẹp mà còn là địa bàn đầu tiên của xã cán đích nông thôn mới nâng cao, đạt giải Ba khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Lý, đảng viên người công giáo, Chi bộ thôn Tân Lâm, xã An Nghĩa mở cơ sở may mặc, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ tại địa phương.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 70 triệu đồng, cao hơn mức bình quân của xã. Thành quả ấy là kết tinh từ tinh thần đoàn kết, sự gương mẫu, tận tụy của những đảng viên như anh Vũ Quốc Bảo, chị Trịnh Thị Mừng và nhiều đảng viên khác. Họ không chỉ đi đầu hiến đất, góp công, góp của xây dựng các công trình phúc lợi mà còn là những người truyền cảm hứng, kết nối tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ” trong xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Anh Vũ Quốc Bảo cho biết, khi bắt tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chỉ trong 6 tháng, người dân Liên Sơn đã tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng, từ đất, tài sản, tiền mặt đến ngày công lao động. “Muốn người dân tin thì đảng viên phải nói đi đôi với làm. Mình có tâm, có tầm, dân sẽ theo”- anh Bảo chia sẻ. Cách tuyên truyền hiệu quả nhất ở vùng giáo, theo anh, không gì khác ngoài sự nêu gương, bởi đó chính là minh chứng sống động, rõ ràng nhất cho những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Xã Lạc Thủy có khoảng 10% dân số đồng bào công giáo, trong số này, có xấp xỉ 30% là đảng viên. Tỷ lệ giáo dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Trên địa bàn vùng giáo có 2 hợp tác xã do chính giáo dân làm chủ, hoạt động hiệu quả, góp phần tạo nguồn sinh kế ổn định. Nhiều năm liền, khu vực này không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Những con số đó cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ đảng viên công giáo trong đời sống chính trị, xã hội tại địa phương.

Chính tại vùng đất này, cách đây hơn 90 năm, chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (cũ) được thành lập. Hôm nay, ngọn lửa cách mạng vẫn tiếp tục được thắp lên trong lòng giáo dân bằng chính sự lớn mạnh và lan tỏa của tổ chức Đảng cơ sở.

Ba đảng viên, một mái nhà, một niềm tin

Giữa khu vườn xanh mướt cây trái ở thôn Tân Phú, xã An Nghĩa, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Ngọc Phú luôn rộn ràng tiếng cười, tiếng chuyện trò về làng, xã, việc dựng xây quê hương. Trong căn nhà ấy có ba đảng viên của hai thế hệ đã chung một lý tưởng, một niềm tin và ngọn lửa cống hiến.

Mất vài lần hẹn, chúng tôi mới gặp được đầy đủ cả ba thành viên. Ông Phú bận với công tác Đảng ở thôn, còn hai người con là đảng viên trẻ đang sát cánh cùng chính quyền cơ sở tuyên truyền về chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao cảnh giác cho bà con trong mùa mưa lũ...

Dù đã nghỉ hưu, ông Phú vẫn không nghỉ việc Đảng. Với hơn 30 năm tuổi Đảng, ông từng nhiều nhiệm kỳ giữ chức Bí thư chi bộ thôn, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm bởi sự gần dân, trách nhiệm, tận tâm. “Tôi luôn nghĩ, là đảng viên gương mẫu thì phải là giáo dân tốt, công dân tốt. Cống hiến là cách tôi thể hiện đức tin và tình yêu quê hương” - ông chia sẻ.

Thời điểm địa phương bắt đầu xây dựng nông thôn mới, ông Phú là một trong những người đầu tiên “phá rào”, cải tạo vườn tạp, mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình vườn mẫu. Hơn 4.000 m2 đất được phủ kín cây ăn quả và cây dược liệu, cho thu nhập đều đặn trên 300 triệu đồng mỗi năm. Không cần nhiều lời tuyên truyền, mô hình ấy trở thành ví dụ sinh động để vận động bà con thay đổi tư duy, cách làm. Từ một đảng viên tiên phong, ông đã khơi nguồn cho phong trào làm vườn mẫu lan rộng khắp xã. Nhiều năm qua, người dân thôn Tân Phú luôn có thu nhập bình quân đầu người cao hơn trung bình toàn xã từ 4 - 6 triệu đồng.

Đáng quý hơn, hai người con của ông được nuôi dạy bằng chính sự gương mẫu trong mọi hành động của cha, đều đứng vào hàng ngũ của Đảng. Không có những lời răn dạy cứng nhắc, ông Phú chọn cách “giáo dục bằng thực tiễn”, bằng những buổi họp chi bộ, buổi vận động dân hiến đất, góp công và bằng những sớm chiều miệt mài với cây trồng, vật nuôi.

Từ những việc làm thiết thực của đội ngũ đảng viên xứ đạo như ở Lạc Thuỷ, An Nghĩa đã góp phần làm sáng lên hình ảnh người đảng viên trong lòng giáo dân với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phục vụ Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc”. Đó cũng chính là cốt lõi tạo nên sự đồng thuận xã hội, là điểm tựa để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nền tảng vững bền cho sự phát triển của cấp ủy, chính quyền hôm nay và mai sau.

Nguyễn Yến