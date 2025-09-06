Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 được tổ chức trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 3- 9/9 với sự góp mặt của 4 Đội tuyển Bóng đá nam gồm: U23 Bangladesh, U23 Singapore, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Báo Phú Thọ Điện tử giới thiệu những hình ảnh đẹp trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Singapore diễn ra tối nay 6/9.

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Đội tuyển U23 Việt Nam tự hào hát Quốc ca trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Bangladesh

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Pha bứt tốc của chàng trai Đất Tổ Nguyễn Đình Bắc

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Chàng trai Đất Tổ Nguyễn Đình Bắc mang áo số 7 có pha kiến tạo để đồng đội mở tỉ số trong trận ra quân

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Đội hình ra quân của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Singapore

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Chốt chặn vững chắc của đội U23 Việt Nam ngăn pha tấn công của U23 Singapore

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Các cầu thủ U23 Việt Nam ngăn đường lên bóng của U23 Singapore

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Lá đại kỳ trên khán đài SVĐ Việt Trì

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Sắc đỏ rực rỡ trên khán đài tiếp thêm sức mạnh cho Đội U23 Việt Nam

Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đội tuyển U23 Việt Nam Việt Trì Ảnh đẹp tỉnh Phú Thọ Bangladesh Singapore Trận đấu Giải bóng đá Người hâm mộ Bóng đá nam
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nơi ươm mầm tài năng thể thao

Nơi ươm mầm tài năng thể thao
2025-09-07 08:13:00

baophutho.vn Những ngày đầu thu tháng 9, chúng tôi được hoà vào không khí tập luyện sôi động của thầy và trò Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể...

U23 Yemen: Chiến thắng phút bù giờ

U23 Yemen: Chiến thắng phút bù giờ
2025-09-06 21:03:00

baophutho.vn Tiếp tục các trận thi đấu thuộc Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026, chiều 6/9 trên Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa đội tuyển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long