Những hình ảnh đẹp của Đội tuyển U23 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì

Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 được tổ chức trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 3- 9/9 với sự góp mặt của 4 Đội tuyển Bóng đá nam gồm: U23 Bangladesh, U23 Singapore, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Báo Phú Thọ Điện tử giới thiệu những hình ảnh đẹp trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Singapore diễn ra tối nay 6/9.

Đội tuyển U23 Việt Nam tự hào hát Quốc ca trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Bangladesh

Pha bứt tốc của chàng trai Đất Tổ Nguyễn Đình Bắc

Chàng trai Đất Tổ Nguyễn Đình Bắc mang áo số 7 có pha kiến tạo để đồng đội mở tỉ số trong trận ra quân

Đội hình ra quân của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Singapore

Chốt chặn vững chắc của đội U23 Việt Nam ngăn pha tấn công của U23 Singapore

Các cầu thủ U23 Việt Nam ngăn đường lên bóng của U23 Singapore

Lá đại kỳ trên khán đài SVĐ Việt Trì

Sắc đỏ rực rỡ trên khán đài tiếp thêm sức mạnh cho Đội U23 Việt Nam

Phương Thanh