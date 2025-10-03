Những người giữ “mạch sống” ở xã vùng cao Ngọc Sơn

Sau trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 10 (Bualoi), nước từ trên núi cao đổ về làm ngập tuyến đường độc đạo qua thung Viền tới 6m nước, biến 5 xóm Mu Khướng, Xát, Rì, Kháy Mòn, Cối Cáo bị cô lập. Dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng khó hình dung được cảnh người dân vùng núi cao muốn đi ra ngoài phải ngồi trên chiếc bè mảng đơn sơ, nhờ đôi bàn tay trần của dân quân, công an, tổ an ninh trật tự ở cơ sở tời kéo qua vùng nước sâu. Mỗi chuyến vượt ngập là một lần chông chênh, đầy bất an. Và chính những chiến sĩ đó là những người giữ “mạch sống” cho người dân nơi đây.

Sau bão số 10, tuyến đường độc đạo nối 5 xóm Mu Khướng, Xát, Rì, Kháy Mòn, Cối Cáo với trung tâm xã biến mất dưới dòng nước sâu 5 - 6m.

Một chiếc bè ghép bằng thân cây luồng, bương được lực lượng dân quân và Công an xã Ngọc Sơn kéo qua đoạn ngập sâu, trở thành “những chuyến đò bất đắc dĩ”.

Mỗi chuyến chỉ chở được 3 - 4 người cùng xe máy. Theo anh Bùi Văn Thức - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ngọc Sơn, từ sáng đến tối, các chiến sĩ thay nhau kéo dây, chở người dân qua vùng ngập; tay ngâm nước trắng bệch, rộp phồng nhưng ai cũng quyết tâm vì sự an toàn của người dân.

Đường đến trường của học sinh, thầy cô giáo cũng phải nhờ chiếc bè này.

Cô giáo Quách Thị Thiều xúc động chia sẻ: Mỗi lần bước lên bè, chúng tôi đều hát nho nhỏ bài “Em là cô giáo vùng cao” để tự trấn an, vượt qua nỗi sợ giữa vùng nước sâu nguy hiểm.

Một sợi dây thừng căng nối vào gốc cây to, trở thành “cây cầu tạm”, sợi dây nối liền 2 bờ để dân quân níu, kéo bè qua đoạn ngập rộng gần 300m.

Anh Bùi Văn Đức - Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự ở cơ sở xóm Mu Khướng chia sẻ: Mỗi ngày, tôi cùng anh em phải ra vào cả trăm lượt. Vất vả nhưng không còn cách nào khác, bởi đó là con đường duy nhất.

Đại úy Bùi Hoàng Hải - cán bộ Công an xã Ngọc Sơn (giữa) chia sẻ: Sáng 2/10, chiếc bè chở anh Bùi Văn Khương ở xóm Mu Khướng cùng xe máy bất ngờ chòng chành, lật úp. Đó là những giây phút sinh tử trên mặt nước. May mắn, nhờ có áo phao nên người thoát nạn, còn chúng tôi phải lặn mò gần nửa giờ mới kéo được xe lên.

Lực lượng dân quân, công an xã căng mình làm việc suốt từ ngày 29/9 đến nay và còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Họ chính là niềm tin, điểm tựa cho người dân trong mưa bão, thiên tai.

Những bàn tay nứt nẻ, nhăn nhúm vì ngâm nước nhiều giờ, nhưng ánh mắt ai cũng lấp lánh ý chí.

Anh Bùi Văn Huyên - thôn đội trưởng Mu Khướng (người kéo dây) nói: Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi dân còn khó khăn, thì còn có mặt anh em lực lượng tại chỗ.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2025, thung Viền chìm dưới biển nước. Hồi tháng 7, sau bão số 3, khu vực này cũng từng ngập sâu dưới 5 - 6m nước.

Nếu bão số 11 tiếp tục đổ bộ, cảnh ngập lụt, cô lập sẽ lặp lại và có thể kéo dài cả tuần, thậm chí là cả tháng.

Tuyến đường huyết mạch bị ngập sâu, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Nhiều học sinh phải nghỉ học dài ngày, hàng chục hộ gia đình bị cô lập, giao thương tê liệt. Người dân mong mỏi sớm có giải pháp căn cơ, không chỉ chống chọi tạm bợ qua từng cơn bão.

Trong dòng nước đục, đôi bàn tay những người chiến sĩ căng ra kéo dây, đưa bè sang bờ bên kia.

Hình ảnh giản dị nhưng lay động, nói lên tất cả: tinh thần đoàn kết, sự hy sinh lặng thầm của lực lượng cơ sở trong hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Cơn bão số 10 không chỉ để lại những con đường bị nhấn chìm, những vết sạt lở tang thương, mà còn khắc sâu hình ảnh những người dân, chiến sĩ dân quân, Công an xã Ngọc Sơn - những con người âm thầm giữ “mạch sống” cho 5 xóm vùng cao đang bị cô lập.

Trong gian khó, sức mạnh cộng đồng càng tỏa sáng.

