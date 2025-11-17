Thời tiết ngày 17/11: Bắc Bộ chuẩn bị đón rét đậm, miền Trung cảnh báo mưa lớn kỷ lục

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay. Sau đó, khối không khí lạnh lan rộng sang Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Từ tối và đêm 17/11, thời tiết chuyển rét rõ rệt ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 12-15 độ C; vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều và đêm 17-18/11 có mưa, mưa rào. Từ tối và đêm 17/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất dự kiến 13-15 độ C. Người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ bước vào đợt rét đậm đầu mùa.

Do tác động của không khí lạnh kết hợp địa hình, khu vực Hà Tĩnh, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa được cảnh báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, nơi cao nhất trên 400 mm. Phía Tây Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng mưa vừa, mưa to 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Nam Bộ ngày và đêm 17/11 có mưa vừa, dông, cục bộ mưa rất to.

Mưa lớn nhất tập trung từ sáng sớm 17/11 đến hết đêm 18/11 tại khu vực Quảng Trị – Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai với tổng lượng mưa 200-450 mm, có nơi vượt 700 mm. Mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Bắc Biển Đông có gió cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m. Từ ngày 18/11, gió mạnh lan xuống khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển giữa Biển Đông. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động.

Đợt rét sớm này được dự báo sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người dân vùng núi và vật nuôi, cây trồng. Các địa phương cần chủ động biện pháp phòng chống rét và mưa lớn, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng trời lạnh, từ tối và đêm trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa vài nơi, từ chiều tôi và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc sáng trời lạnh; từ tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn