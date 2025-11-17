Tiếng chiêng Mường gọi mùa đoàn kết ở phố Mường Vôi

Giữa miền đất Lạc Sơn - nơi được coi là cái nôi của nền “Văn hóa Hòa Bình” huyền thoại, tiếng chiêng Mường lại ngân vang trên phố núi trong Ngày hội Đại đoàn kết. Mảnh đất này, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, vẫn lưu giữ những chứng tích về tinh thần đoàn kết, kiên cường của con người vùng sơn cước từ thời tổ tiên chung sức sinh tồn giữa núi rừng Hòa Bình cổ xưa, đến những năm tháng kháng chiến, khi Lạc Sơn từng là căn cứ địa vững chắc của cách mạng, nơi những người con động Lạc Thổ, châu Lạc Yên cầm súng theo Đảng, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Truyền thống “Mường một nhà”, “lá lành đùm lá rách” ấy hôm nay vẫn được người dân nơi đây gìn giữ, thắp sáng trong nhịp sống mới.

Trong sắc cờ hoa rực rỡ, tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng cười nói hân hoan. Con đường dẫn vào khu dân cư phố Mường Vôi như bừng sáng hơn bao giờ hết. Giữa không khí ấm áp, nghĩa tình, bà con cùng nhau nhìn lại một năm đổi thay, cùng thắp lên ngọn lửa đoàn kết - sức mạnh gắn kết cộng đồng, vun đắp quê hương ngày càng khởi sắc.

Tiếng chiêng Mường âm vang Ngày hội Đại đoàn kết ở phố Mường Vôi, xã Lạc Sơn.

Bà Bùi Thị Diện, người dân trong khu, vừa bưng mâm xôi nếp dẻo vừa nói vui: “Ngày hội năm nào cũng háo hức, nhưng năm nay vui hơn, vì bà con mình đoàn kết, no đủ hơn trước”. Quả thật, những đổi thay ở Mường Vôi hôm nay như được dệt nên từ chính tinh thần sẻ chia, đồng lòng của cộng đồng nơi vùng quê yên bình này.

Khu dân cư Mường Vôi hiện có 197 hộ với 848 nhân khẩu, đời sống ngày càng khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3%, hộ cận nghèo 12,6%, 17 hộ chính sách và người có công được chăm lo thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/năm, tăng 9% so với năm 2024. Toàn khu có 195/198 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (98,4%), được công nhận là Khu dân cư văn hóa tiêu biểu.

Đi giữa những con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây xanh, ai cũng cảm nhận rõ hơi thở của sự đổi mới. Từng mái nhà khang trang, từng nụ cười hiền hậu của người dân như minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Năm qua, bà con đã đóng góp hơn 62 triệu đồng và 200 ngày công để tu sửa đường giao thông, làm hệ thống điện chiếu sáng, hỗ trợ 4 hộ xóa nhà tạm. Nhiều hộ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi gia trại, trồng rừng - những mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững. Hiện, toàn khu có 32 ha gieo trồng, trong đó 21 ha lúa, năng suất 5,5 tấn/ha; đàn vật nuôi gần 60 con trâu, bò, 120 con lợn và hơn 1.500 con gia cầm. Kinh tế dịch vụ cũng khởi sắc với 50 hộ kinh doanh nhỏ, 14 hộ có ô tô, góp phần đa dạng hóa sinh kế.

Không chỉ phát triển kinh tế, người dân Mường Vôi còn đặc biệt chú trọng giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp. 100% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, 179 hộ có khu xử lý rác tại nhà; ngày lao động vệ sinh được duy trì hai lần mỗi tháng. Những tuyến đường nở hoa, hàng cây xanh mướt đã trở thành niềm tự hào của khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ông Bùi Văn Ngự, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư Mường Vôi chia sẻ: “Đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể trong từng việc làm của bà con. Từ những đóng góp nhỏ như ngày công, mét đất, đến việc giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo - tất cả đều thể hiện tinh thần cùng chung tay vì cộng đồng. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên Mường Vôi hôm nay - một vùng quê đổi mới từng ngày”.

Tại ngày hội, Ban Công tác mặt trận khu dân cư phố Mường Vôi phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Toàn dân đoàn kết thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI - Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phong trào hướng tới các nội dung trọng tâm: Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm; thực hiện tốt quy ước, hương ước văn hóa; đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời chú trọng chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống Nhân dân, gắn phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Văn Ngự nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động bằng những việc làm thiết thực nhất để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra”.

