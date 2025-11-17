Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ năm 2025

Sáng 17/11, Nhà Văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công đoàn phường Phú Thọ và Trường THPT Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, người lao động và học sinh Trường THPT Phú Thọ năm 2025.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Nhà văn hóa lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng các thầy cô giao nhân dịp 20/11

Tại chương trình tuyên, 56 cán bộ, giáo viên và 1.300 học sinh của nhà trường đã được tuyên truyền về các nội dung trong Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ.

Các đội chơi của nhà trường thể hiện phần kiến thức hỏi đáp về pháp luật

Giao lưu về hiểu biết pháp luật với các em học sinh của nhà trường

Hoạt động tuyên truyền được thiết kế sinh động, có phần giao lưu, hỏi - đáp, giúp cán bộ giáo viên và các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động tiếp thu kiến thức pháp luật thông qua những tình huống gần gũi trong đời sống.

Các đội chơi đã thể hiện phần hiểu biết kiến thức pháp luật thông qua các câu hỏi hiểu biết, các tình huống phát sinh tại cơ sở. Qua đó, cung cấp kiến thức pháp luật một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu, tạo ý thức, xây dựng niềm tin vào pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật trong mỗi cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn và các em học sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên và các em học sinh còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh những người làm công tác giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, người lao động và các em học sinh giao lưu, chia sẻ, thể hiện tài năng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật và tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, nhất là văn bản mới ban hành có hiệu lực.

Quang cảnh buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ

Ngọc Tuấn