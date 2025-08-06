Những “thần đồng” đang gây bão thể thao thế giới

Gout Gout (điền kinh), Mirra Andreeva (quần vợt) hay Summer McIntosh (bơi lội) không chỉ lập kỷ lục ở cấp độ trẻ, mà còn vượt qua nhiều đàn anh, đàn chị để góp mặt tại các đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh.

Gout Gout, được ví như bản sao của huyền thoại Usain Bolt, phá kỷ lục 200m của Australia trong lần đầu dự một giải chuyên nghiệp quốc tế tại Ostrava Golden Spike. VĐV 17 tuổi về nhất sau 20 giây 02, đạt thành tích cá nhân tốt nhất (PB) và nhanh hơn 2% giây so với cột mốc cũ được anh thiết lập tại giải vô địch trường trung học Australia tháng 12/2024.

Gout bắt đầu gây tiếng vang năm 2022 khi chạy 100m trong 10 giây 57 ở tuổi 14. Anh được chú ý nhiều hơn hồi tháng 8, khi chạy 200m với thời gian 20 giây 60 tại giải vô địch điền kinh U20 thế giới 2024, nhanh hơn 0,01 giây so với kỷ lục mà Bolt thiết lập khi 15 tuổi vào năm 2002.

Tại giải vô địch điền kinh toàn trường hồi tháng 12/2024, thành tích 10 giây 04 của Gout, khi đó mới 16 tuổi, không được công nhận vì chạy thuận chiều gió là 3,4m/giây. Vì thế, thành tích cá nhân chính thức tốt nhất của anh ở cự ly 100m vẫn là 10 giây 17.

Cooper Lutkenhaus, học sinh trung học 16 tuổi, gây chấn động điền kinh Mỹ khi về nhì chung kết 800m nam tại giải vô địch điền kinh ngoài trời Mỹ với thành tích 1 phút 42 giây 27.

Lutkenhaus không chỉ phá kỷ lục thế giới U18, mà còn trở thành người nhanh thứ tư lịch sử nước Mỹ ở cự ly này, vượt qua nhiều đàn anh kỳ cựu như Bryce Hoppel hay Brandon Miller. Lutkenhaus cũng giành vé dự giải vô địch thế giới tại Tokyo vào tháng 9, trở thành một trong những VĐV trẻ nhất trong lịch sử Mỹ góp mặt ở đấu trường này.

Mia Brookes, ở tuổi 16, giành HC vàng tại giải vô địch trượt tuyết tự do thế giới 2023 ở nội dung slopestyle, trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử bộ môn này.

Brookes khiến cộng đồng thể thao trượt tuyết sửng sốt khi trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy CAB 1440 trong một cuộc thi chính thức - kỹ thuật cực khó đòi hỏi VĐV xoay bốn vòng tròn rưỡi trên không.

Mirra Andreeva, sinh năm 2007, lọt vào vòng 4 của Wimbledon 2023 khi mới 16 tuổi, khiến cả làng quần vợt ngỡ ngàng. Tay vợt người Nga sở hữu lối đánh lạnh lùng, thông minh và đầy bản lĩnh trước các đàn chị.

Năm 2024, cô tiếp tục vào tới tứ kết Roland Garros, trở thành một trong những tay vợt trẻ nhất làm được điều này trong kỷ nguyên mở. Với phong độ ổn định và sự trưởng thành vượt bậc, Andreeva được kỳ vọng sẽ là người kế thừa các biểu tượng như Maria Sharapova hay Simona Halep.

Yu Zidi, sinh tháng 10/2012, trở thành tâm điểm của giải Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới 2025 tại Singapore.

Tại vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, Yu đạt thành tích 2 phút 9 giây 21, vượt qua loạt kình ngư dày dạn kinh nghiệm để vào chung kết - thành tích chưa từng có với VĐV dưới 13 tuổi

Ba ngày sau, cô góp mặt vào nhóm dự thi nội dung tiếp sức 4×200m tự do nữ, được tính HC đồng dù không thi đấu chung kết, và trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại Giải vô địch thế giới bơi lội, khi mới 12 tuổi.

Summer McIntosh, sinh năm 2006, bắt đầu thu hút sự chú ý của giới chuyên môn với tư cách là thành viên trẻ nhất của đội tuyển Canada tham dự Olympic Tokyo 2020 (14 tuổi). Tại đây, cô về đích thứ tư ở nội dung 400m tự do nữ, chỉ cách bục huy chương chưa đầy một giây.

Tới Giải Vô địch thế giới 2022, McIntosh giành hai HC vàng ở các nội dung 200m bơi tự do và 400m hỗn hợp cá nhân. Cô trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong hơn một thập kỷ và là VĐV Canada đầu tiên giành hai HC vàng ở cùng một kỳ giải vô địch thế giới.

Năm 2023, McIntosh phá hai kỷ lục thế giới chỉ trong vòng 5 ngày tại giải tuyển chọn quốc gia Canada, là 400m tự do và 400m hỗn hợp cá nhân - cho thấy khả năng thi đấu toàn diện. Đến Olympic Paris 2024, kinh ngư Canada giành 4 huy chương cá nhân, trong đó có 3 HC vàng và 1 HC bạc.

Arisa Trew, sinh năm 2009, là ngôi sao sáng giá của bộ môn trượt ván (skateboarding) của Australia. Năm 2023, ở tuổi 13, cô trở thành VĐV nữ đầu tiên trong lịch sử thực hiện thành công cú nhảy 720 độ (hai vòng xoay trên không) tại một cuộc thi chính thức - động tác từng được huyền thoại Tony Hawk trình diễn lần đầu cách đây hơn 20 năm.

Tại Olympic Paris 2024, Trew tiếp tục làm nên lịch sử khi giành HC vàng nội dung trượt ván công viên (park), trở thành VĐV trẻ nhất của Australia từng giành HC vàng Thế vận hội ở tuổi 14.

Qiu Qiyuan, sinh năm 2007, đang là một trong những tài năng trẻ nổi bật của thể dục dụng cụ thế giới.

Tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2023, Qiu gây chấn động khi giành HC vàng nội dung toàn năng nữ - nội dung được coi là đỉnh cao của môn thể dục dụng cụ. Thành tích này giúp cô trở thành nhà vô địch toàn năng thế giới trẻ tuổi nhất của Trung Quốc kể từ huyền thoại Liu Xuan năm 1999, và là người Trung Quốc đầu tiên giành được danh hiệu này trong hơn một thập kỷ.

Qiu là nhà vô địch toàn năng Trung Quốc hai lần và giành HC bạc nội dung xà lệch tại Olympic Paris 2024. Sự linh hoạt, dẻo dai và bản lĩnh thi đấu của cô được các HLV quốc tế đánh giá là tiệm cận đẳng cấp của những VĐV kỳ cựu như Simone Biles hay Sunisa Lee.

Nguồn vnexpress.net