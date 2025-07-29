Những thực phẩm dễ kiếm giúp giảm ốm nghén cho mẹ bầu

Ốm nghén là nỗi ám ảnh với nhiều mẹ bầu, đặc biệt trong tam cá nguyệt đầu tiên. Việc lựa chọn đúng thực phẩm không chỉ giúp làm dịu cơn nghén mà còn hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Ốm nghén là tình trạng quen thuộc nhưng không kém phần mệt mỏi đối với nhiều phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu. Khi cảm giác buồn nôn, chán ăn và mệt mỏi kéo dài, việc lựa chọn đúng thực phẩm không chỉ giúp mẹ dễ chịu hơn mà còn đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho thai nhi phát triển.

Dưới đây là những thông tin mẹ bầu nên biết để “vượt qua” giai đoạn ốm nghén một cách nhẹ nhàng và khoa học.

Ốm nghén là gì và vì sao lại ảnh hưởng đến ăn uống?

Ốm nghén thường xuất hiện trong 12 tuần đầu của thai kỳ, với các biểu hiện điển hình như: buồn nôn, nôn, sợ mùi, mệt mỏi, chán ăn. Một số trường hợp còn bị nôn nhiều lần trong ngày, mất nước, sút cân nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi nội tiết tố, đặc biệt là Hormone HCG tăng cao trong những tuần đầu tiên khi cơ thể bắt đầu thích nghi với thai kỳ.

Khi bị ốm nghén, mẹ bầu thường ăn uống không ngon miệng, dễ buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn, hoặc cảm thấy “lên cơn nghén” bất cứ lúc nào, đặc biệt vào buổi sáng, lúc bụng đói hoặc sau khi ăn no. Việc ăn uống thiếu hụt kéo dài có thể khiến mẹ mệt mỏi, giảm đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nếu không được cải thiện kịp thời.

Ốm nghén khiến mẹ bầu khó chịu, mệt mỏi.

Những thực phẩm giúp giảm ốm nghén an toàn, dễ kiếm

Dù không có loại thực phẩm nào giúp “trị dứt điểm” ốm nghén, nhưng một số món ăn tự nhiên, dễ tìm có thể hỗ trợ làm dịu dạ dày, giảm cảm giác buồn nôn và giúp mẹ bầu ăn ngon miệng hơn

Gừng: là “vị cứu tinh” tự nhiên được nhiều mẹ bầu tin dùng. Gừng giúp làm ấm bụng, giảm co thắt dạ dày và hạn chế nôn. Mẹ có thể uống trà gừng ấm, ăn vài lát gừng tươi với mật ong hoặc dùng kẹo gừng, nhưng không nên dùng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến huyết áp.

Chuối: dễ tiêu, mềm, mùi nhẹ, là lựa chọn lý tưởng cho mẹ bầu bị nghén nặng. Chuối giàu kali, vitamin B6 là những chất có khả năng hỗ trợ giảm nôn và mệt mỏi. Ngoài ra, chuối còn giúp ngừa táo bón và chuột rút trong thai kỳ.

Táo, cam, bưởi, quýt: Các loại trái cây chua nhẹ này vừa giúp cung cấp vitamin C, vừa giúp mẹ dễ chịu hơn khi buồn nôn. Mẹ có thể ăn vài múi bưởi, uống nước cam loãng hoặc nhấm nháp một miếng táo để giảm cảm giác khó chịu. Mùi thơm từ vỏ cam hoặc vỏ chanh cũng có tác dụng làm dịu thần kinh.

Bánh mì nướng, bánh quy giòn: Thực phẩm khô, nhạt và dễ tiêu như bánh mì nướng, bánh quy mặn có thể hấp thụ dịch vị dư thừa, làm dịu cơn buồn nôn. Mẹ có thể ăn một ít bánh ngay khi thức dậy để “lót bụng” trước khi ăn sáng.

Sữa chua: cung cấp lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm đầy bụng. Với mẹ bầu kén ăn, sữa chua lạnh trộn cùng trái cây tươi hoặc yến mạch là lựa chọn vừa mát lành vừa dễ ăn.

Khoai lang, khoai tây: Khoai lang giàu chất xơ và các loại vi chất thiết yếu như vitamin B6, vitamin C, folate, photpho... Mẹ bầu ăn khoai lang thường xuyên không chỉ giúp cung cấp dưỡng chất tốt cho chính mình và thai nhi mà còn giảm hẳn các triệu chứng ốm nghén. Ngoài ra, khoai tây hấp/nướng cũng là bữa ăn nhẹ hoàn hảo cho thai phụ bởi chúng chứa nhiều chất bột đường giúp làm giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày và làm giảm cảm giác buồn nôn.

Bên cạnh đó, mẹ bầu nên hạn chế các thực phẩm cay nóng, mỡ động vật, các món ăn nhiều gia vị đậm, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, các đồ uống chứa cồn, chất kích thích. Đồng thời mẹ bầu nên áp dụng chế độ nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý để đảm bảo có một sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất.Trong trường hợp nghén nặng, nôn quá nhiều, mẹ cần sớm đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị.

Một vài lưu ý trong giai đoạn ốm nghén

Để giảm cảm giác nghén và ăn uống được dễ dàng hơn, mẹ bầu nên lưu ý: