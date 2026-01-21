Niềm tin và động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sáng 21/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện.

Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận.

Phiên họp sáng đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các đảng bộ, phát biểu ý kiến tham luận: Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Chính phủ; Bộ Công an; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; thành phố Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao; Thành phố Hồ Chí Minh; phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham luận về vấn đề: "Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Ảnh: TTXVN

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Tham luận tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển” và khẳng định đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt Đảng bộ Quốc hội trình bày tham luận “Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt các chức năng cơ bản. Thấm nhuần tư tưởng nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và cũng là động lực của phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, phải bảo đảm mọi quyết sách phải là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” và đích đến là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân; chú trọng tính khả thi về điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là về nguồn lực, bộ máy và con người ở cấp cơ sở.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thật sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng; tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp, thu hút sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ nhân sĩ trí thức, đồng bào, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cùng đó góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới” cho rằng, không chỉ nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, công tác này cũng cần phải “đi trước mở đường, dẫn dắt và đóng vai trò chủ công” tạo quyết tâm chính trị cao nhất, sự thống nhất tư tưởng cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất, hành động quyết liệt nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược. Phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất, tinh thần tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

Thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham luận tại Đại hội nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, cần đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược; đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đồng thời, khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, đa dạng hóa các thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành động lực bền vững cho tăng trưởng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn để phục vụ tăng trưởng mức cao từ cả ba kênh: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”. Ảnh: TTXVN

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại Thủ đô Hà Nội không chỉ để quản lý tốt hơn, mà để kiến tạo tương lai phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Trong tham luận về vấn đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Đảng bộ Hà Nội đưa ra cam kết sẽ đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ Thủ đô. Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình mới về quản trị, về thể chế, về tổ chức bộ máy, về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương. Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm. Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển; để Đảng bộ Thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Tham luận về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, bằng quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra đối với phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng xây dựng - đô thị phải có bước đột phá mạnh mẽ hơn, đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt quá trình phát triển. Tham luận về vấn đề “Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, ngành Xây dựng quyết tâm phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, hoàn thành xuất sắc trọng trách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối hiệu quả giữa vận tải đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không và đường thủy nội địa; quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững; phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt ưu tiên nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tham luận về vấn đề “Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Trình bày tham luận về một số giải pháp đột phá đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững, trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh, từ thu nhập trung bình tới thu nhập cao, Việt Nam phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cả 3 động lực này đều được Đảng ta mở rộng nội hàm, tái định nghĩa theo cách tiếp cận mới, tạo ra không gian phát triển mở rộng hơn, khai phóng các nguồn lực mới để thúc đẩy tăng trưởng. Thay đổi tư duy, nhận thức, cách tiếp cận, cách làm luôn là yếu tố quyết định thành công của những chủ trương lớn, mục tiêu cao.

Bày tỏ sự nhất trí cao với các văn kiện Trung ương trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tham luận về vấn đề “Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, việc xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên xuất phát từ yêu cầu khách quan trước những biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường của môi trường quốc tế. Đây cũng là bước phát triển quan trọng về tư duy. Theo đó, đối ngoại, hội nhập quốc tế trở thành một phương thức quan trọng, một công việc thường xuyên, liên tục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự tham gia chủ động, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tham luận về vấn đề “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”. Ảnh: TTXVN

Khẳng định khát vọng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phải được đặt trong một bức tranh lớn hơn, không thể tách rời khát vọng chung của quốc gia, tại tham luận về vấn đề “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố tập trung vào ba trụ cột phát triển mang tính quyết định: đột phá về thể chế là điều kiện tiên quyết; khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải trở thành trục phát triển cốt lõi; phát triển hạ tầng không chỉ để đi nhanh, mà để đi xa. Với quyết tâm chính trị cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, Thành phố cam kết nỗ lực cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hội nhập sâu rộng, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.

Với tư cách là đại biểu đến từ cơ sở - nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tham luận về vấn đề “Chuyển đổi số ở phường trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Thực tiễn và quyết tâm hành động của phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên”. Nhận thức sâu sắc rằng chuyển đổi số không phải là mục tiêu tự thân, mà là con đường để phục vụ Nhân dân tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và phát triển nhanh, bền vững hơn, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy khẳng định, phường Mỹ Hào cam kết tiếp tục đẩy nhanh, mạnh hơn tiến trình chuyển đổi số một cách thực chất, bài bản, đồng hành cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham luận về vấn đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ảnh: TTXVN

Kiểm tra, giám sát luôn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham luận về vấn đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, công tác kiểm tra, giám sát, cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, phải là phương thức lãnh đạo chủ yếu, là công cụ quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ “xem xét, xử lý” sang “phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở” nhằm đảm bảo “đi đúng hướng - làm đúng cách - đạt hiệu quả thực chất” các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng; không để “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc tại Hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội.

