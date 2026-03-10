Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bằng Luân

Ngày 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri xã Bằng Luân.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri xã Bằng Luân.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Bùi Văn Mai – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh; Trần Thị Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng; Vũ Anh Tuyền – Phó Chánh Văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo; Hoàng Thị Hồng Thắm – Cán bộ UBND xã Đoan Hùng.

Ông Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Đồng thời cam kết kịp thời nắm bắt và theo dõi đến cùng các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Cử tri xã Bằng Luân bày tỏ tin tưởng, đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác của từng ứng cử viên, các cử tri tập trung kiến nghị, đề xuất các nội dung như: Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa các đại biểu HĐND với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đào tạo, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự tin tưởng, đánh giá cao của cử tri đối với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, đề xuất và nội dung trọng tâm cử tri quan tâm; khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên sẽ nỗ lực phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Đức Anh