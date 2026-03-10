Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 15

Sáng 10/3, tại phường Hòa Bình, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Hòa Bình và kết nối trực tuyến tới điểm cầu các phường Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thống Nhất và các xã Thịnh Minh, Đà Bắc.

Các ứng cử viên tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Hà Thanh Tịnh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thành - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 1, phường Hòa Bình; Khương Thị Tuyến - Giáo viên Trường Tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc Đơn vị bầu cử số 15 để cử tri nắm bắt thông tin. Theo đó, các ứng cử viên đều là cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri, nội dung tập trung vào việc phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh; nghiên cứu, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cử tri các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 15 đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến cho rằng các chương trình hành động đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với địa phương và quyết tâm đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch; bảo đảm vệ sinh môi trường; có các giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Sau hội nghị, các cử tri tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử để thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ cử tri theo quy định của pháp luật.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được các ứng cử viên tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Mong cử tri tiếp tục quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của đại biểu dân cử. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng của Nhân dân.

Mạnh Hùng