Ninh Bình FC- Thử thách lớn trong ngày ra quân của CLB Xuân Thiện Phú Thọ

Chiều 13/9, Câu lạc bộ bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ sẽ có màn chào sân Việt Trì trong trận đấu ở Vòng loại- Giải bóng đá Cup Quốc gia mùa giải 2025-2026 gặp đối thủ rất mạnh là Ninh Bình FC. Đây sẽ là một thử thách không nhỏ với các cầu thủ Đất Tổ ở trận đấu chính thức đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, CLB Ninh Bình đã có một buổi tập làm quen sân vận động Việt Trì trước khi bước vào tranh tài ở Vòng loại Cúp Quốc gia gặp chủ nhà Xuân Thiện Phú Thọ. Đáng chú ý, đây không chỉ là một đối thủ đến từ V-League, mà còn là một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất Việt Nam thời điểm này khi sở hữu một đội hình đầy ắp những ngôi sao. Đó sẽ là thử thách không nhỏ cho chủ nhà Xuân Thiện Phú Thọ, nhưng cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ Đội bóng Đất Tổ được thử sức mình trước CLB đang dẫn đầu V-League.

Ninh Bình đang có phong độ rất cao với thành tích toàn thắng sau 3 vòng đầu ở V-League 1

Những cái tên nổi bật nhất trong đội hình của Ninh Bình có thể kể đến tiền vệ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam lúc này là Nguyễn Hoàng Đức, thủ thành từng có rất nhiều dấu ấn trong màu áo Đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm hay tiền vệ Việt kiều đang rất được chú ý Trần Thành Trung. Trong mùa hè này, khi lên hạng V-League, Ninh Bình cũng đã bổ sung thêm khá nhiều bản hợp đồng đắt giá như Nguyễn Đức Chiến, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn.... Ngoài ra cũng không thể không nhắc tới Lê Hải Đức- cựu đội trưởng CLB Phú Thọ, người chắc chắn không còn lạ lẫm gì với không gian chơi bóng ở sân Việt Trì.

Nguyễn Hoàng Đức có lần đầu tiên trở lại sân Việt Trì kể từ khi anh cùng với Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.

Thủ thành Đặng Văn Lâm cũng đang có phong độ rất cao với rất nhiều pha cứu thua sau 3 vòng đấu, giúp Ninh Bình dẫn đầu V-League.

Về chất lượng ngoại binh, đội bóng có biệt danh “Bầy dê núi” đăng ký cho Cúp Quốc gia tới 6 ngoại binh. Nhưng theo điều lệ của Cúp Quốc gia, khi một CLB V-League gặp một CLB Hạng Nhất, sẽ chỉ được sử dụng tối đa một ngoại binh trên sân. Chính vì thế, với chiều sâu đội hình của Ninh Bình hiện tại, nhiều khả năng họ sẽ ưu tiên suất ngoại binh này cho vị trí tiền đạo với một trong 2 cái tên là Rodrigues Gustavo hoặc Daniel Da Silva.

Đây cũng sẽ là một trận đấu rất cảm xúc với tiền vệ Lê Hải Đức. Anh từng có 4 năm gắn bó với bóng đá Phú Thọ và từng được rất nhiều cổ động viên Đất Tổ yêu mến.

Nhìn chung, với chất lượng các cầu thủ của Ninh Bình- một đội bóng đã được đầu tư rất nhiều và có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho V-League 1 thì chắc chắn sẽ là thử thách rất khó với các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ. Trong buổi tập chiều 12/9, các cầu thủ Ninh Bình cho thấy sự chuyên nghiệp và khá nghiêm túc với nhiều bài tập chiến thuật trước thềm trận đấu trên sân Việt Trì.

Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với Xuân Thiện Phú Thọ, nhưng cũng là cơ hội để ghi điểm trong mắt khán giả.

Để đối phó với dàn sao Ninh Bình, các cầu thủ Phú Thọ sẽ cần phải giải quyết tốt bài toán phòng ngự. Thật không tưởng nếu đòi hỏi những cầu thủ của Phú Thọ có thể chơi kiểm soát bóng và đôi công trước những tiền vệ hàng đầu Việt Nam bên phía Ninh Bình.

Giới chuyên môn có thể phần nào đoán được thế trận sẽ như thế nào. Nhưng cách thức chơi phòng ngự của Phú Thọ sẽ quyết định rất nhiều đến cục diện trận đấu. Trong một thế trận phòng ngự chủ động, các học trò của HLV Flavio Cruz sẽ buộc phải tập trung tối đa và không được mắc sai lầm.

Cùng với đó, ngoại binh Jefferson Elias nhiều khả năng sẽ là hy vọng của Phú Thọ trong các pha phản công. Hơi tiếc một chút khi anh không phải là một trung phong, nhưng tốc độ, thể hình và thể lực của cầu thủ này sẽ là niềm hy vọng rất lớn để đội bóng Đất Tổ tạo nên bất ngờ.

Ngoài ra, Phú Thọ cũng sẽ cần có phương án khắc chế những cú sút xa của Ninh Bình khi mà ai cũng biết khả năng dứt điểm từ xa của Hoàng Đức và các đồng đội là tốt như thế nào. Nếu có thể đưa trận đấu vào loạt luân lưu thì khi đó, đội chủ nhà sẽ có được một chút lợi thế về tâm lý.

Xuân Thiện Phú Thọ đã tập luyện rất nỗ lực dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị trận đấu ra mắt khán giả Việt Trì.

CLB Xuân Thiện Phú Thọ không đặt mục tiêu cụ thể ở Cúp Quốc gia- sân chơi quy tụ toàn bộ 26 đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khi đối thủ lại quá mạnh. Nhưng rõ ràng, ở trận đấu chính thức đầu tiên trong lịch sử thì cả ban huấn luyện và các cầu thủ Phú Thọ đều muốn để lại ấn tượng và những hình ảnh đẹp cho khán giả.

Sẽ tuyệt vời nếu bất ngờ xảy ra, nhưng nếu không, một lối đá cống hiến, cháy hết mình có thể sẽ là chìa khóa để các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ bước đầu chinh phục các cổ động viên nhà. Trận đấu bắt đầu lúc 18h ngày 13/9 và được mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi.

Huy Trần