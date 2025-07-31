Nỗ lực hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Vĩnh Phúc (Quỹ bảo lãnh tín dụng ) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại mô hình hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng tỉnh. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ bảo lãnh hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (100 tỷ đồng) .

Công ty TNHH Thép Hiếu Hải, xã Vĩnh Hưng tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập từ 12- 15 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Dương Chung

Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại ở nhiều nơi... Vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phải đối mặt với nhiều thách thức. Điều đó có nghĩa các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Với nguyên tắc hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, ưu tiên thực hiện bảo lãnh tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Vĩnh Phúc đã đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn về tài sản thế chấp.

Căn cứ tính khả thi của dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro của doanh nghiệp, Quỹ có thể xem xét cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa bằng 100% giá trị khoản vay tại tổ chức cho vay. Quỹ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp, triển khai ký thỏa thuận về hợp tác bảo lãnh tín dụng với một số ngân hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh, tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình lập hồ sơ vay vốn. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo tích cực tham mưu với lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng.

Từ khi thành lập (năm 2007) đến nay, quỹ thực hiện bảo lãnh cho hơn 200 lượt khách hàng (trên 410 món bảo lãnh) vay vốn tại các tổ chức tín dụng, với tổng doanh số bảo lãnh lũy kế trên 900 tỷ đồng, phần nào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng được thuận lợi. Riêng 6 tháng đầu năm, Quỹ đã bảo lãnh tín dụng ngắn hạn cho 7 doanh nghiệp với dư nợ đạt gần 60 tỷ đồng.

Nhờ được bảo lãnh tín dụng, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của quỹ, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, tăng thu nhập, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và có đóng góp cho ngân sách nhà nước. Điển hình như Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 100% vốn trong nước, chuyên sản xuất, cung cấp sản phẩm khuôn mẫu, cơ khí chính xác chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trụ sở chính tại Khu công nghiệp Khai Quang và một nhà máy trong Khu công nghiệp Thụy Vân.

Được bảo lãnh vay vốn trên 9 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty TNHH Thép Hiếu Hải tại xã Vĩnh Hưng khẳng định được uy tín với khách hàng. Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập từ 12-15 triệu đồng/người/tháng.

Song song với việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, với cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Quỹ - Ngân hàng - Nhà nước thì sự tham gia của Quỹ bảo lãnh giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro.

Theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao, trong đó có chính sách ưu tiên một phần nguồn tín dụng thương mại để dành cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn bảo lãnh cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đây chính là cơ sở để quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và Quỹ Bảo lãnh tín dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng tiếp tục giữ vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng vốn của tổ chức tín dụng.

Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng đang dần khẳng định được uy tín với ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn, với số vốn được ngân sách cấp là 100 tỷ đồng. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao, đến nay Quỹ đã bổ sung vốn từ nguồn thu hoạt động là 25 tỷ đồng. Năm 2025 và những năm tiếp theo, đơn vị phấn đấu bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu bằng kết quả hoạt động hằng năm từ 4 - 6 tỷ đồng. Hiện nay, Quỹ đang áp dụng giới hạn cấp bảo lãnh tín dụng cho một khách hàng tối đa là 15% vốn điều lệ, tương đương 15 tỷ đồng/khách hàng.

Để có thể tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng, doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vốn lớn hơn, Quỹ đề xuất UBND tỉnh cấp bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo cho hoạt động bảo lãnh, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Nga