Nỗ lực vượt khó, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu

Năm 2025, trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất ổn, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Kết quả đạt được phản ánh nỗ lực thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu được tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Phú Thọ bước vào năm 2026 hướng tới mục tiêu xuất khẩu cao hơn.

Dây chuyền sản xuất bao bì xuất khẩu tại Công ty TNHH Phú Đạt Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang).

Tín hiệu tích cực

Toàn tỉnh có trên 900 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Phú Thọ đạt gần 40 tỷ USD, nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước.

Kết quả này đáng ghi nhận trong điều kiện môi trường kinh tế toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu ngày càng gay gắt, đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng tại một số thị trường lớn. Tuy nhiên, ở trong nước, việc Chính phủ điều hành đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa - tiền tệ đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, trọng tâm là đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài nước; kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin về thị trường, chính sách thương mại và các quy định kỹ thuật của đối tác nhập khẩu giúp chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư công nghệ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, chủ động trong việc tìm kiếm đơn hàng, khai thác nguồn hàng; thực hiện đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Công ty TNHH Phú Đạt Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang) chuyên sản xuất vải bạt, bao bì xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ với sản lượng khoảng 7.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Hiện nay, các đơn hàng của công ty đã được ký kết và phủ kín kế hoạch sản xuất đến hết quý I/2026.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty cho biết: “Các thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp đều áp dụng tiêu chuẩn cao về chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty tập trung đầu tư cải tiến công nghệ tráng, phủ bạt và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp duy trì đơn hàng xuất khẩu ổn định, đồng thời tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới”.

Trên bình diện chung, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng sản phẩm các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần phụ thuộc vào nhóm sản phẩm thô. Tỉnh hình thành các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: Điện tử, linh kiện điện thoại; linh kiện cơ khí, phụ tùng ô tô - xe máy; sản phẩm nhựa; sản phẩm gỗ chế biến; dây cáp điện; kim loại và sản phẩm từ kim loại; may mặc; chè; một số sản phẩm chế biến từ nông nghiệp...

Thị trường xuất khẩu của tỉnh được mở rộng theo hướng vừa củng cố các thị trường truyền thống, vừa khai thác hiệu quả các thị trường thuộc các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, bước đầu hình thành chuỗi cung ứng chặt chẽ với các khu công nghiệp lớn trong vùng và quốc gia. Điều này tạo tiền đề quan trọng để tỉnh đẩy mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường giải pháp hỗ trợ xuất khẩu

Mặc dù đạt được kết quả tích cực trong năm 2025 nhưng hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít thách thức trong thời gian tới khi các rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh, yêu cầu về xuất xứ và phát triển bền vững tại các thị trường lớn ngày càng chặt chẽ.

Từ thực tế đó, xuất khẩu năm 2026 cần có sự chuẩn bị chủ động hơn, theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm xuất khẩu, qua đó giúp xuất khẩu đóng góp thiết thực hơn cho quá trình tái cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh.

Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 9371 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 10 ngày 22/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số. Tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, để mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực và có lợi thế cạnh tranh của tỉnh

Bên cạnh các giải pháp về thị trường và sản phẩm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng tỷ trọng xuất khẩu sang các khu vực tiềm năng và một số thị trường mới nổi. Cơ cấu lại mặt hàng xuất khẩu theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa qua chế biến và tìm kiếm các sản phẩm xuất khẩu mới có giá trị cao. Chú trọng phát triển xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới, hệ thống phân phối nước ngoài.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Phú - Phó Giám đốc Sở Công Thương, ngành Công Thương tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn, tư vấn, kết nối đối tác và hỗ trợ xử lý những vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng cung cấp thông tin, dự báo thị trường, chính sách và tập quán thương mại của các nước để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Đồng thời, cảnh báo về hàng rào kỹ thuật giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong quá trình thâm nhập thị trường.

Với các giải pháp đồng bộ được triển khai, hoạt động xuất khẩu của Phú Thọ được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp ổn định cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Huế