Nơi “chạm tay vào sự sống”

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực góp phần quan trọng cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác, Khoa Sơ sinh cùng với các khoa, phòng khác của Bệnh viện Sản nhi tỉnh đã vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên, khẳng định những bước tiến mới, vững chắc, từng bước thực hiện những định hướng phát triển theo quy hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Y tế trong lĩnh vực sản khoa và nhi khoa.

Thời gian đầu đi vào hoạt động, bệnh viện nói chung và khoa sơ sinh nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19; nhân viên y tế dao động, chưa yên tâm công tác, thậm chí có một số trường hợp bác sĩ có trình độ cao xin nghỉ việc, chuyển đến cơ sở y tế khác.

Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Sơ sinh được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I.

Nhờ thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với mỗi cán bộ nên hoạt động của khoa ngày càng ổn định. Các sáng kiến, giải pháp trong công tác; các kỹ thuật mới, chuyên sâu, nổi bật là kỹ thuật đặt đường truyền trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi (PICC line), kỹ thuật bơm Surfactan ít xâm lấn (LISA), kỹ thuật điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy, chăm sóc Kangaroo bệnh nhân sơ sinh non tháng có tình trạng suy hô hấp nặng... đã được áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, sự hài lòng của người bệnh. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ viên chức, người lao động trong khoa dần được nâng cao.

Hàng năm, Khoa Sơ sinh tiếp nhận điều trị từ 2.000 – 2.500 trẻ, trong đó có trên 400 trẻ sinh non (dưới 37 tuần), khoảng 50 – 70 trẻ cực non, nhẹ cân (dưới 28 tuần, dưới 1.000gram). Tỷ lệ sống của trẻ dưới 1.500g ngày càng cao, năm 2024 đạt khoảng 75% - 80%, tăng hơn 30% so với năm 2020. Điển hình một số ca trẻ sinh cực non được cứu sống thành công. Trong 2 năm (2024- 2025), khoa liên tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng thành công 2 trường hợp sơ sinh 24 tuần, cân nặng lúc sinh 550gram; hiện tại cả 2 trẻ đều khoẻ mạnh, dần bắt kịp đà tăng trưởng so với trẻ cùng lứa tuổi.

Khoa còn triển khai thành công nhiều giải pháp kỹ thuật hiện đại như can thiệp sớm, hồi sức tích cực ngay từ phòng sinh... Nuôi dưỡng sớm bằng sữa mẹ, sữa công thức đặc biệt, dinh dưỡng tĩnh mạch, phối hợp liên chuyên khoa: sơ sinh – sản – dinh dưỡng – ngoại nhi – gây mê.

Khoa chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm, triển khai rộng rãi hơn phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng bằng phương pháp Kangaroo (da kề da với mẹ) ở nhóm trẻ sơ sinh có suy hô hấp; hướng dẫn, hỗ trợ gia đình chăm sóc trẻ sau ra viện, theo dõi sự phát triển về thể chất, vận động, tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ sơ sinh...

Nhiều kỹ thuật hiện đại được Khoa Sơ sinh áp dụng hiệu quả.

Là nơi “chạm vào sự sống” trong nhi khoa, với những thành công đã được khẳng định, 5 năm qua, Khoa Sơ sinh luôn là địa chỉ tin cậy hàng đầu trên toàn tỉnh và các vùng lân cận trong việc chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh. Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên và người lao động, tập thể và nhiều cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế... kịp thời biểu dương, khen thưởng, xem xét nâng lương trước thời hạn.

Khoa Sơ sinh luôn là địa chỉ tin cậy trong và ngoài tỉnh.

Việc chăm sóc trẻ sinh non, nhất là trẻ cực nhẹ cân, non tháng luôn đòi hỏi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng phải có trình độ cao, kỹ năng chuyên sâu, cùng với hệ thống thiết bị, máy thở, lồng ấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch, thuốc và đặc biệt là công tác phòng nhiễm khuẩn... Những yếu tố này không phải bệnh viện nào cũng đáp ứng được. Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và các biến chứng nặng như trẻ sinh non có hệ miễn dịch yếu, dễ nhiễm trùng huyết, viêm phổi, xuất huyết não, loạn sản phế quản phổi, bệnh lý võng mạc... Việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện là thách thức lớn, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế; gánh nặng tâm lý và tài chính cho gia đình; chăm sóc sau xuất viện và theo dõi lâu dài chưa đầy đủ...

Tuy nhiên, với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa sơ sinh có kiến thức, kỹ năng thực hành tốt là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trong điều trị trẻ sinh non. Bên cạnh đó, khoa duy trì đào tạo nguồn nhân lực liên tục, bền vững, cầm tay chỉ việc, học qua tình huống lâm sàng, cập nhật các guideline mới nhất, hội chẩn trực tuyến với tuyến Trung ương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, khoa được công nhận là tập thể tiêu biểu, được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 toàn tỉnh.

Minh Tự