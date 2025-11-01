Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nút mạch cấp cứu thành công nam bệnh nhân vỡ lách độ IV

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa nút mạch cấp cứu kịp thời người bệnh nam bị vỡ lách độ IV.

Nút mạch cấp cứu thành công nam bệnh nhân vỡ lách độ IV

Các điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh

Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại phòng khám Đa khoa Hùng Vương – Kim Xuyên trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, ekip cấp cứu tiến hành hồi sức chống sốc, kiểm soát đường thở và tuần hoàn, đồng thời kích hoạt quy trình vận chuyển cấp cứu khẩn về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Sau khi được các bác sỹ hội chẩn, khám cận lâm sàng tại bệnh viện cho thấy hình ảnh người bệnh bị vỡ lách độ IV có điểm chảy máu hoạt động, tràn máu ổ bụng, chấn thương sọ não, đa chấn thương sau tai nạn.

Chỉ cần di chuyển xa hoặc chậm trễ, người bệnh có nguy cơ mất máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Nhờ kích hoạt báo động đỏ nội viện, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp đã phối hợp thực hiện nút mạch cấp cứu kịp thời, tách chọn lọc cuống mạch tổn thương giúp bảo tồn lá lách, hạn chế tối đa mất máu. Đồng thời, người bệnh được truyền máu kịp thời, huyết động ổn định và chuyển về Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi và điều trị.

Can thiệp kịp thời đã giúp người bệnh không phải chuyển tuyến xa, bảo toàn chức năng lá lách, sớm phục hồi sức khỏe.

Mộc Lâm


Mộc Lâm

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Người bệnh Cấp cứu thành công Bệnh nhân kịp thời Đa chấn thương Tai nạn giao thông Chấn thương sọ não Đe dọa tính mạng Nghiêm trọng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nơi “chạm tay vào sự sống”

Nơi “chạm tay vào sự sống”
2025-11-01 14:40:00

baophutho.vn Xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực góp phần quan trọng cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phát huy sáng kiến, giải...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long