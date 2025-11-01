Nút mạch cấp cứu thành công nam bệnh nhân vỡ lách độ IV

{title}
{publish}
{head}
Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa nút mạch cấp cứu kịp thời người bệnh nam bị vỡ lách độ IV.
Các điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại phòng khám Đa khoa Hùng Vương – Kim Xuyên trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, ekip cấp cứu tiến hành hồi sức chống sốc, kiểm soát đường thở và tuần hoàn, đồng thời kích hoạt quy trình vận chuyển cấp cứu khẩn về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.
Sau khi được các bác sỹ hội chẩn, khám cận lâm sàng tại bệnh viện cho thấy hình ảnh người bệnh bị vỡ lách độ IV có điểm chảy máu hoạt động, tràn máu ổ bụng, chấn thương sọ não, đa chấn thương sau tai nạn.
Chỉ cần di chuyển xa hoặc chậm trễ, người bệnh có nguy cơ mất máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Nhờ kích hoạt báo động đỏ nội viện, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp đã phối hợp thực hiện nút mạch cấp cứu kịp thời, tách chọn lọc cuống mạch tổn thương giúp bảo tồn lá lách, hạn chế tối đa mất máu. Đồng thời, người bệnh được truyền máu kịp thời, huyết động ổn định và chuyển về Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi và điều trị.
Can thiệp kịp thời đã giúp người bệnh không phải chuyển tuyến xa, bảo toàn chức năng lá lách, sớm phục hồi sức khỏe.
Mộc Lâm
Thiếu máu là một tình trạng sức khỏe phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Khi thiếu máu, các cơ quan không nhận đủ oxy, dẫn đến hàng loạt các triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến...
Uống một thìa dầu ô liu giúp bôi trơn đường ruột và hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên nhẹ. Dầu ô liu kích thích nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó giúp giảm táo bón...
Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe nhưng lại gây triệu chứng khó chịu cho nhiều người mắc hội chứng ruột kích thích.
baophutho.vn Xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực góp phần quan trọng cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phát huy sáng kiến, giải...
Việc duy trì đủ nước vào mùa hanh khô giúp cơ thể không bị mất nước. Dưới đây là 3 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn giữ đủ nước và khỏe mạnh trong mùa thu đông, khi...
baophutho.vn Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 250...
Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu gợi ý những dấu hiệu “ngầm” hàng ngày mà cha mẹ và giáo viên thường bỏ qua, để nhận biết sớm vấn đề dinh dưỡng của trẻ.