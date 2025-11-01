Nút mạch cấp cứu thành công nam bệnh nhân vỡ lách độ IV

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương vừa nút mạch cấp cứu kịp thời người bệnh nam bị vỡ lách độ IV.

Các điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh

Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại phòng khám Đa khoa Hùng Vương – Kim Xuyên trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, ekip cấp cứu tiến hành hồi sức chống sốc, kiểm soát đường thở và tuần hoàn, đồng thời kích hoạt quy trình vận chuyển cấp cứu khẩn về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Sau khi được các bác sỹ hội chẩn, khám cận lâm sàng tại bệnh viện cho thấy hình ảnh người bệnh bị vỡ lách độ IV có điểm chảy máu hoạt động, tràn máu ổ bụng, chấn thương sọ não, đa chấn thương sau tai nạn.

Chỉ cần di chuyển xa hoặc chậm trễ, người bệnh có nguy cơ mất máu nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Nhờ kích hoạt báo động đỏ nội viện, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp đã phối hợp thực hiện nút mạch cấp cứu kịp thời, tách chọn lọc cuống mạch tổn thương giúp bảo tồn lá lách, hạn chế tối đa mất máu. Đồng thời, người bệnh được truyền máu kịp thời, huyết động ổn định và chuyển về Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục theo dõi và điều trị.

Can thiệp kịp thời đã giúp người bệnh không phải chuyển tuyến xa, bảo toàn chức năng lá lách, sớm phục hồi sức khỏe.

Mộc Lâm