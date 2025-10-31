Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

{title}
Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người dân là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo xã Yên Lập tại Trạm Y tế xã.
Đoàn cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia chương trình.
Tại chương trình, gần 30 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm và tư vấn chuyên sâu về các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, xương khớp, tiêu hóa... Bên cạnh đó, người dân còn được các bác sĩ hướng dẫn chế độ dinh dưỡng hợp lý, cách theo dõi sức khỏe tại nhà và phương pháp phòng ngừa bệnh tật theo mùa.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sức khỏe cho người dân.
Các cán bộ y tế cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe.
Chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Yên Lập là một trong nhiều chương trình thiện nguyện được Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Thọ triển khai trong thời gian qua. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua đó, không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế - những người luôn hết lòng “vì sức khỏe nhân dân”.
Mai Anh
