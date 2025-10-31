6 dấu hiệu cảnh báo trẻ đang gặp vấn đề về dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu gợi ý những dấu hiệu “ngầm” hàng ngày mà cha mẹ và giáo viên thường bỏ qua, để nhận biết sớm vấn đề dinh dưỡng của trẻ.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết nhiều phụ huynh chỉ tập trung vào cân nặng trên bàn cân, mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo hàng ngày. PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng gợi ý những dấu hiệu “ngầm” phụ huynh và thầy cô giáo cần lưu ý để nhận biết sớm vấn đề:

Trẻ thừa cân - béo phì

• Hay đòi ăn vặt: Liên tục đòi ăn các món nhiều đường, dầu mỡ ngay cả sau bữa ăn chính.

• Than mệt mỏi sau hoạt động: Hay than mệt, thở dốc sau giờ thể dục hoặc khi leo cầu thang.

• Dễ thay đổi tâm trạng: Hay cáu kỉnh, giận dỗi không rõ nguyên nhân.

• Ra mồ hôi nhiều: Đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường khi vận động nhẹ hoặc thậm chí khi nghỉ ngơi.

• Ngủ ngáy: Ngủ ngáy to hoặc có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ.

• Xuất hiện vết thâm ở cổ/nách (Acanthosis Nigricans): Da dày, sẫm màu ở vùng nếp gấp (cổ, nách) – đây là dấu hiệu cảnh báo kháng Insulin sớm, dễ mắc đái tháo đường type 2.

Trẻ suy dinh dưỡng/kén ăn

• Rất nhạy cảm với mùi vị: Phản ứng quá mức với thức ăn mới, hoặc từ chối thức ăn có kết cấu lạ.

• Mất tập trung nhanh chóng: Dễ bị phân tâm, không giữ được sự tập trung lâu trong giờ học.

• Mệt mỏi không rõ lý do: Trông uể oải, thiếu sức sống ngay cả khi đã ngủ đủ giấc.

• Dễ ốm vặt: Sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh đường hô hấp hoặc cảm cúm.

• Thường xuyên lạnh tay, chân: Thân nhiệt có vẻ thấp hơn bạn bè.

• Hay rối loạn tiêu hóa hoặc dễ bị táo bón: Tiêu hóa kém, ít ăn rau củ, thường xuyên bị táo bón

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)