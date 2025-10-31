Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

6 dấu hiệu cảnh báo trẻ đang gặp vấn đề về dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu gợi ý những dấu hiệu “ngầm” hàng ngày mà cha mẹ và giáo viên thường bỏ qua, để nhận biết sớm vấn đề dinh dưỡng của trẻ.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết nhiều phụ huynh chỉ tập trung vào cân nặng trên bàn cân, mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo hàng ngày. PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng gợi ý những dấu hiệu “ngầm” phụ huynh và thầy cô giáo cần lưu ý để nhận biết sớm vấn đề:

6 dấu hiệu cảnh báo trẻ đang gặp vấn đề về dinh dưỡng

Trẻ thừa cân - béo phì

• Hay đòi ăn vặt: Liên tục đòi ăn các món nhiều đường, dầu mỡ ngay cả sau bữa ăn chính.

• Than mệt mỏi sau hoạt động: Hay than mệt, thở dốc sau giờ thể dục hoặc khi leo cầu thang.

• Dễ thay đổi tâm trạng: Hay cáu kỉnh, giận dỗi không rõ nguyên nhân.

• Ra mồ hôi nhiều: Đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường khi vận động nhẹ hoặc thậm chí khi nghỉ ngơi.

• Ngủ ngáy: Ngủ ngáy to hoặc có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ.

• Xuất hiện vết thâm ở cổ/nách (Acanthosis Nigricans): Da dày, sẫm màu ở vùng nếp gấp (cổ, nách) – đây là dấu hiệu cảnh báo kháng Insulin sớm, dễ mắc đái tháo đường type 2.

Trẻ suy dinh dưỡng/kén ăn

• Rất nhạy cảm với mùi vị: Phản ứng quá mức với thức ăn mới, hoặc từ chối thức ăn có kết cấu lạ.

• Mất tập trung nhanh chóng: Dễ bị phân tâm, không giữ được sự tập trung lâu trong giờ học.

• Mệt mỏi không rõ lý do: Trông uể oải, thiếu sức sống ngay cả khi đã ngủ đủ giấc.

• Dễ ốm vặt: Sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh đường hô hấp hoặc cảm cúm.

• Thường xuyên lạnh tay, chân: Thân nhiệt có vẻ thấp hơn bạn bè.

• Hay rối loạn tiêu hóa hoặc dễ bị táo bón: Tiêu hóa kém, ít ăn rau củ, thường xuyên bị táo bón

6 dấu hiệu cảnh báo trẻ đang gặp vấn đề về dinh dưỡng

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)


TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)

 Từ khóa: Dấu hiệu Viện Dinh dưỡng Quốc gia Cảnh báo PGS Nhận biết chuyên gia dinh dưỡng Giáo viên Thừa cân béo phì Cha mẹ Đái tháo đường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long